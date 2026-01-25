$!El valle de Sula exige más inversión y visión estratégica al gobierno de Asfura

En cuanto a las deudas, el titular de la<b> CCIC</b> identifica como uno de los principales retos pendientes la generación sostenida de empleo, en un contexto marcado por los efectos posteriores a la pandemia y un entorno económico desafiante.Desde el sector empresarial, apunta que siguen pendientes reformas clave para facilitar la inversión, fortalecer a la micro, pequeña y mediana empresa y dinamizar el mercado laboral.Entre ellas menciona la ley de empleo parcial, mecanismos de alivio tributario y aduanero para la Mipyme y la simplificación de procesos administrativos, temas que, precisa, dependían no solo del Ejecutivo, sino también del Congreso Nacional y de la coordinación interinstitucional.