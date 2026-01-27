Es falsa la cita adjudicada a Jorge Cálix sobre derogar el Estatuto del Docente

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un arte que atribuye al diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix, una supuesta declaración en la que afirma que su prioridad en el Congreso Nacional es derogar el Estatuto del Docente. Sin embargo, esta afirmación es falsa: no existe ningún registro oficial, publicación en medios de comunicación ni declaración pública que respalde esa cita. El propio Cálix desmintió el contenido en sus redes sociales. “DEROGAR EL ESTATUTO DEL DOCENTE, ES UNA PRIORIDAD”, se lee literalmente en el arte difundido en Facebook, compartido decenas de veces desde el 26 de enero de 2026.

El domingo 25 de enero de 2026, el Congreso Nacional de Honduras instaló formalmente la primera legislatura correspondiente al período 2026-2030, dando inicio al nuevo ciclo de sesiones ordinarias. Durante la sesión inaugural se presentaron al menos 14 proyectos de ley relacionados con temas económicos, sociales y electorales, los cuales marcarán la hoja de ruta de la nueva agenda legislativa. Entre las propuestas destacadas figura la iniciativa del diputado Jorge Cálix, quien introdujo el proyecto de Ley de Empleo a Tiempo Parcial. Esta propuesta busca ampliar las oportunidades laborales, especialmente para jóvenes, con énfasis en sectores como la industria maquiladora. El Estatuto del Docente es una ley establecida mediante el Decreto 136-97, aprobado en septiembre de 1997, que define las normas bajo las cuales se rige la carrera docente en Honduras. Esta legislación regula aspectos fundamentales como el ingreso, la permanencia, los derechos, deberes y la estabilidad laboral del personal docente. Su propósito central es dignificar y proteger la profesión, garantizando condiciones laborales justas y equitativas para quienes se dedican a la enseñanza.

Cita falsa

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Jorge Cálix + derogar + Estatuto del Docente” no arrojó resultados en medios de comunicación ni en comunicados oficiales que respalden la afirmación viral. Una revisión de sus cuentas oficiales en Facebook , Instagram y X permitió ubicar una publicación en la que Jorge Cálix desmiente el contenido viral relacionado con el Estatuto del Docente.