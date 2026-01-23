La imagen del joven de Comayagua esposado por robarse millones de dólares está hecha con IA

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación viral en redes sociales muestra la imagen de un joven esposado junto a dos policías. Según la descripción del posteo, el joven, presuntamente originario del departamento de Comayagua, fue sentenciado a cinco años de prisión por robar millones de dólares. “Joven Comayaguense fue sentenciado a 5 años de prisión por rbar millones de dólares. Un año después de comenzar su condena, recibió una carta de su padre”, dice literalmente parte de la descripción que acompaña la imagen publicada en Facebook, compartida más de 2,500 veces desde el 21 de enero de 2026.





Imagen fabricada con IA

LA PRENSA Verifica realizó un análisis visual y detectó múltiples inconsistencias en la imagen viral que evidencian su falsedad. En primer lugar, el logotipo de la Policía Nacional que aparece en el fondo no corresponde al emblema oficial. Asimismo, las letras visibles en la gorra y en el chaleco antibalas no coinciden con las utilizadas en los uniformes reglamentarios. Las insignias ubicadas en el cuello del uniforme, de color azul con rojo, tampoco concuerdan con las originales, que son de color amarillo y negro. Además, se observa un quiebre irregular en la franja de la camisa del joven, sin la presencia de arrugas que lo justifiquen, lo que constituye un indicio frecuente en imágenes generadas artificialmente.

Al examinar la imagen con la herramienta Hive Moderation, se obtuvo un 99.9 % de probabilidad de que el contenido haya sido generado con inteligencia artificial.