  1. Inicio
  2. Premium
  3. Verifica
  4. Bulos

La imagen del joven de Comayagua esposado por robarse millones de dólares está hecha con IA

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

La herramienta Hive Moderation, especializada en detectar contenidos generados con IA, arrojó un 99.9 % de probabilidad de que la imagen fue creada digitalmente

  • Actualizado: 23 de enero de 2026 a las 19:04 -
  • Paola Ávila
La imagen del joven de Comayagua esposado por robarse millones de dólares está hecha con IA

Imagen corresponde a la detención de 12 personas en agosto de 2022 en Danlí, El Paraíso.

 Imagen: Ministerio Público

San Pedro Sula, Honduras
Una publicación viral en redes sociales muestra la imagen de un joven esposado junto a dos policías. Según la descripción del posteo, el joven, presuntamente originario del departamento de Comayagua, fue sentenciado a cinco años de prisión por robar millones de dólares.

“Joven Comayaguense fue sentenciado a 5 años de prisión por rbar millones de dólares. Un año después de comenzar su condena, recibió una carta de su padre”, dice literalmente parte de la descripción que acompaña la imagen publicada en Facebook, compartida más de 2,500 veces desde el 21 de enero de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 23 de enero de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 23 de enero de 2026.

 (Imagen: Facebook)


Imagen fabricada con IA

LA PRENSA Verifica realizó un análisis visual y detectó múltiples inconsistencias en la imagen viral que evidencian su falsedad.

En primer lugar, el logotipo de la Policía Nacional que aparece en el fondo no corresponde al emblema oficial. Asimismo, las letras visibles en la gorra y en el chaleco antibalas no coinciden con las utilizadas en los uniformes reglamentarios.

Las insignias ubicadas en el cuello del uniforme, de color azul con rojo, tampoco concuerdan con las originales, que son de color amarillo y negro.

Además, se observa un quiebre irregular en la franja de la camisa del joven, sin la presencia de arrugas que lo justifiquen, lo que constituye un indicio frecuente en imágenes generadas artificialmente.

Inconsistencias detectadas por LA PRENSA Verifica durante un análisis visual entre el contenido falso y uno verídico.

Inconsistencias detectadas por LA PRENSA Verifica durante un análisis visual entre el contenido falso y uno verídico.

 (Imagen: Canva)

Al examinar la imagen con la herramienta Hive Moderation, se obtuvo un 99.9 % de probabilidad de que el contenido haya sido generado con inteligencia artificial.

Captura de pantalla a los resultados de Hive Moderation sobre el análisis de la imagen.

Captura de pantalla a los resultados de Hive Moderation sobre el análisis de la imagen.

(Imagen: Hive Moderation)

Además, tras una búsqueda del supuesto hecho y de la imagen en las cuentas oficiales de la Policía Nacional de Honduras, no se encontró ningún registro que respalde la versión difundida en redes sociales.

Por lo tanto, la imagen que muestra a un joven esposado junto a dos supuestos policías hondureños es falsa: fue creada con inteligencia artificial y no corresponde a ningún hecho real.

  • Fuente
  • Hive Moderation
Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

Paola Ávila
Paola Ávila
redaccion@laprensa.hn

Periodista de verificación de datos y enfocada en temas de alfabetización mediática. Licenciada en Periodismo por el Centro Universitario Tecnológico (Ceutec).

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Ultimas Noticias