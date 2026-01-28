¿Cuánto aumentará el precio del limón en San Pedro Sula?

San Pedro Sula, Honduras.

Este fenómeno se repite cada año, especialmente durante los meses de verano, cuando la producción nacional se reduce debido a la escasez de agua en las fincas productoras.

El precio del limón en San Pedro Sula y el resto de la zona norte comenzará a registrar incrementos desde el próximo mes, afectando tanto a consumidores como a comerciantes en los mercados locales.

Expertos señalan que esta situación impacta directamente la economía de los hogares, ya que el limón es un producto de consumo cotidiano en la mesa del hondureño.

Los comerciantes advierten que, con la llegada de los aumentos, el costo por docena podría subir significativamente, generando presión en el presupuesto familiar y en la canasta básica.

Según René Bendaña, productor nacional de limón, “después de diciembre empieza el verano y la producción comienza a escasear por falta de agua, hasta que llegan las lluvias de Semana Santa y las cosechas se normalizan.

Este año no creo que el aumento sea tan pronunciado porque empresas, grandes consumidores y cadenas de supermercados están importando limón de Perú, lo que incrementa la oferta y controla los precios. Sin embargo, esto afecta a los productores nacionales, porque resulta más barato importar que producir localmente", explicó el productor.

Actualmente, la unidad de limón cuesta entre 2 y 2.50 lempiras, y se espera que suba a entre 3 y 3.20 lempiras el próximo mes, lo que representa un incremento de entre 40 y 50 % por docena en los mercados”

Bendaña también destacó que la falta de sistemas de riego en la mayoría de las fincas, especialmente en pequeños productores, es un factor que contribuye a la escasez del producto.

Aunque las lluvias han sido atípicas este año, proporcionando algo de humedad a las plantaciones, la limitada infraestructura agrícola dificulta la producción constante y afecta la competitividad del limón hondureño frente a las importaciones.