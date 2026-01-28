Feria de empleo ofrecerá más de 3,000 vacantes en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, anunció que el próximo 5 de febrero se llevará a cabo una mega feria de empleo, en la que participarán más de 150 empresas de distintos rubros productivos, ofreciendo al menos 3,000 oportunidades laborales para los hondureños. Qubain destacó que esta iniciativa forma parte del compromiso del sector privado con la generación de empleo, la reactivación económica y el desarrollo sostenible del país, especialmente en la zona norte, donde la actividad industrial y comercial juega un papel clave en la economía nacional.

El titular de la CCIC señaló que la feria está dirigida a personas en busca de su primer empleo, así como a trabajadores con experiencia que deseen incorporarse al mercado laboral formal. Añadió que las vacantes disponibles abarcarán sectores como comercio, industria, manufactura, servicios, logística, tecnología y agroindustria. Asimismo, explicó que este tipo de espacios no solo facilitan el acceso al empleo, sino que también contribuyen a fortalecer la estabilidad social, al brindar oportunidades de ingresos dignos y sostenibles. "Un empleo formal representa bienestar, seguridad y mejores condiciones de vida para las familias hondureñas", afirmó. La CCIC impulsa acciones que fomenten la inversión y la creación de puestos de trabajo, haciendo un llamado a mantener un clima de estabilidad, unidad y confianza para atraer más empresas y capital tanto nacional como extranjero.

Finalmente, invitó a la población a participar activamente en la feria de empleo y a prepararse con sus hojas de vida, destacando que este esfuerzo refleja la disposición del sector empresarial de trabajar de la mano con el gobierno y la sociedad civil para construir un mejor futuro para Honduras.

Dónde será la feria

El evento se llevará a cabo el jueves 5 de febrero, en Expocentro de San Pedro Sula, en un horario de 7:30 de la mañana a 4:00 de la tarde. Los interesados pueden inscribirse previamente a través del enlace https://luma.com/hi7qyezb.

El año pasado, a través de alianzas entre la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), la Alcaldía de San Pedro Sula y empresas del sector privado, se desarrollaron diversas ferias de empleo con el objetivo de facilitar el acceso a oportunidades laborales. No obstante, pobladores de San Pedro Sula y del resto del Valle de Sula, consideran que estos esfuerzos resultan insuficientes y que es necesario generar más y mejores oportunidades de trabajo para reducir los índices de pobreza que, día a día, continúan afectando a una gran parte de la población hondureña, especialmente a jóvenes y jefes de hogar que buscan una fuente de ingresos estable. Luis Toledo, ciudadano sampedrano, manifestó su esperanza de que con el nuevo gobierno se generen empleos dignos y estables, señalando que la estabilidad política y económica es clave para atraer inversión. Consideró que la ley de empleo parcial es fundamental, especialmente para los jóvenes que necesitan trabajar medio tiempo para continuar con sus estudios.

Ley de empleo temporal

En la misma línea, la microempresaria Marcela Cardona resaltó la importancia de legalizar el empleo parcial, explicando que en su negocio de comida, que opera únicamente los fines de semana, no puede ofrecer plazas permanentes. “La ley de empleo temporal me permitiría contratar mujeres solo por el tiempo que trabajan, dándoles la oportunidad de generar ingresos y combinar varios empleos para sostener a sus hogares”, concluyó. Victorino Carranza, presidente de la Pequeña y Mediana Empresa en San Pedro Sula, se refirió a las expectativas que genera la discusión y eventual aprobación de la Ley de Empleo Parcial en el Congreso Nacional, destacando la urgencia de que las decisiones legislativas se traduzcan en resultados reales y tangibles para la población hondureña. Carranza señaló que observa un Congreso Nacional activo y con disposición al debate, aunque advirtió que el país no puede darse el lujo de crear únicamente expectativas sin soluciones concretas. En ese sentido, recordó que el trabajo parcial ya está contemplado dentro del Código de Trabajo, por lo que debe aplicarse con todas las garantías legales, mediante contratos claros y por escrito, que protejan los derechos de los trabajadores. El dirigente gremial enfatizó que la implementación del empleo por hora no debe significar la pérdida de conquistas laborales históricas, como el pago de prestaciones, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes, las cuales deben cumplirse estrictamente en beneficio de los trabajadores. “Todas las partes debemos cumplir la ley para que el sistema funcione y beneficie a los hondureños”, expresó. En cuanto al impacto en la generación de empleo, Carranza estimó que en el Valle de Sula podrían recuperarse entre 35,000 y 40,000 puestos de trabajo, lo que representaría aproximadamente el 50% de los empleos perdidos tras la eliminación de la ley de empleo por hora en administraciones anteriores. Añadió que actualmente el país mantiene un desfase de alrededor de 81,000 empleos, por lo que esta medida sería un primer paso importante para reducir esa brecha. Asimismo, destacó que la aprobación de esta modalidad laboral tendría un impacto directo en la reactivación económica, al incrementar la circulación de dinero en los hogares hondureños y fortalecer el consumo, beneficiando principalmente a la micro y pequeña empresa, “eso se refleja en el Producto Interno Bruto y en mayores oportunidades para todos”, afirmó. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) estima que con la nueva normativa de Ley de Empleo Parcial se podrían generar más de 250,000 empleos directos en todo el país. El sector privado destaca que muchos jóvenes requieren esta alternativa para continuar sus estudios y, al mismo tiempo, generar ingresos.