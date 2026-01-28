“Hay un ambiente más favorable tras meses de incertidumbre" : Karim Qubain

San Pedro Sula, Honduras.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, transmitió un mensaje de optimismo y esperanza para el pueblo hondureño, al destacar la importancia de la unidad, la estabilidad política y el trabajo conjunto entre todos los sectores del país como pilares fundamentales para el desarrollo económico y social. Qubain señaló que uno de los principales retos históricos de Honduras ha sido la falta de consenso entre los propios hondureños, subrayando que los conflictos políticos y los intereses partidarios han generado incertidumbre y frenado el crecimiento del país.

"El peor enemigo de Honduras somos nosotros mismos, necesitamos asegurar la unidad y la armonía entre todos los sectores, dejando de lado el protagonismo político, los ataques sin fundamento y la difusión de noticias falsas", expresó. El dirigente empresarial felicitó al presidente de la República, Nasry Asfura, por el mensaje brindado en su reciente discurso, el cual calificó como breve pero contundente, enfocado en los aspectos clave para un desarrollo integral del país en áreas como la economía, el bienestar social y las relaciones internacionales. Asimismo, reconoció el papel del Congreso Nacional, al considerar que un Poder Legislativo alineado con el bienestar del pueblo es esencial para garantizar la estabilidad social y económica. Qubain enfatizó que Honduras no puede avanzar si persisten los enfrentamientos entre los poderes del Estado y los partidos políticos. "Los políticos tienen la responsabilidad de garantizar la estabilidad del país mediante leyes claras, que no confronten al pueblo, sino que promuevan el desarrollo y el bienestar de todos", apuntó. Qubain, quien mantuvo acercamiento con el gobierno saliente, destacó que el sector empresarial ha comenzado a percibir un ambiente más favorable tras meses de incertidumbre, situación que, según dijo, fue generada por la confrontación política.

Pedimos que nos dejen trabajar

“Hoy respiramos un poco de aire después de seis meses difíciles, lo que pedimos es que nos dejen trabajar, producir con paz y tranquilidad, mientras desde el Estado se crean las condiciones para atraer inversión y generar empleo”, afirmó. En ese sentido, resaltó la importancia de que el país proyecte una imagen positiva ante la comunidad internacional para atraer inversión extranjera directa, tomando como ejemplo a República Dominicana, que en 2025 cerró con más de 5 mil millones de dólares en inversión extranjera. “La inversión privada genera empleos estables, riqueza y bienestar, un empleo formal es mucho más seguro que un cargo en el gobierno”, sostuvo. Qubain también destacó la relevancia de mantener una buena relación con Estados Unidos, al considerar que podría traer beneficios como la eliminación de aranceles, la ampliación del TPS para hondureños y mayores oportunidades económicas.