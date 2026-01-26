¿Cuántos alumnos se matricularán este año en escuelas e institutos de San Pedro Sula?

San Pedro Sula, Honduras.

El proceso de matrícula para el año escolar 2026 ya comenzó en los diferentes centros educativos de la zona norte del país. Solo en San Pedro Sula se espera que más de 150,000 estudiantes se inscriban en los distintos niveles educativos. Autoridades de la Secretaría de Educación informaron que los centros educativos gubernamentales han iniciado la recepción de inscripciones y hacen un llamado a los padres de familia para que aseguren el lugar de sus hijos en las escuelas.

Susibel Palacios, directora municipal de Educación, detalló que cada centro educativo ha organizado su proceso de matrícula de acuerdo a lineamientos internos. Para los alumnos de reingreso, los documentos requeridos incluyen: • Partida de nacimiento del estudiante. • Certificado del año anterior. • Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) del padre, madre o tutor. Palacios enfatizó la importancia de que los padres se informen sobre los requisitos específicos de cada institución, ya que el año escolar 2026 comenzará oficialmente el próximo 2 de febrero. "Es obligación de los padres matricular a nuestros hijos, la educación es fundamental y debemos cumplir con los requerimientos de los centros educativos esperamos que el nuevo Gobierno continúe con los bonos educativos y que las escuelas públicas reciban mayores beneficios para garantizar una educación digna para nuestros hijos", expresó Juaza Zelaya, madre de familia. Wilson Mejía, director del Instituto José Trinidad Reyes, indicó que la matrícula se realiza de manera organizada, siguiendo un calendario por carreras y niveles educativos. El instituto prevé que, al igual que el año pasado, la matrícula se mantenga entre 3,700 y 3,800 alumnos, tras cerrar 2025 con 3,827 estudiantes. El director confirmó que la inauguración del año escolar en el Instituto JTR está programada para el 2 de febrero y que, una vez iniciadas las clases, se definirá la aplicación de la segunda recuperación académica.

Segunda recuperación

La Secretaría de Educación oficializó, mediante la circular No. 005-DSE-2026, emitida el 19 de enero por el ministro saliente Jaime Rodríguez, la segunda recuperación académica para aproximadamente 3,000 estudiantes reprobados en distintos centros educativos de San Pedro Sula. El programa abarca todos los niveles educativos, desde primer ciclo hasta educación media, y es obligatorio para todos los centros, tanto gubernamentales como privados. Los estudiantes que no participen en este proceso deberán repetir el año escolar. La medida busca dar una nueva oportunidad a quienes no aprobaron asignaturas durante el año lectivo 2025. Las autoridades destacaron que los centros educativos disponen de un plazo para organizar y ejecutar la segunda recuperación antes del inicio formal de clases, garantizando así que todos los estudiantes puedan incorporarse al calendario académico 2026 sin contratiempos. Otro padre, Luis Fernando Gómez, señaló que, “es importante que los centros soliciten todos los documentos necesarios, esto garantiza que los niños empiecen el año escolar sin problemas. Además, estoy contento porque con la segunda recuperación mis hijos tendrán la oportunidad de superar las materias pendientes”.