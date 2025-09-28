  1. Inicio
Petro insiste en su propuesta de crear un Ejército para "liberar a Palestina"

El mandatario colombiano pide a la ONU organizar un Ejército para la liberación de Gaza.

  • 28 de septiembre de 2025 a las 15:25 -
  • Agencia EFE
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rompió relaciones con Israel en mayo pasado.

 EFE/ Carlos Ortega
Bogotá, Colombia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró este domingo su propuesta de crear un Ejército para "liberar a Palestina", que en su opinión debe ser organizado por la ONU si Estados Unidos no asume esa tarea.

"Si el ejército de los EEUU no es capaz de apoyar las decisiones de la justicia internacional, entonces le corresponde a la ONU configurar un ejército capaz de liberar a Palestina", manifestó Petro en su cuenta de X.

Petro, que es un firme defensor de la causa palestina y crítico de Israel, país con el que rompió relaciones en mayo del año pasado por su guerra en Gaza, agregó que "es legítimo pedirle a gobiernos y ejércitos que defiendan la democracia".

El mandatario ya planteó esa idea en su discurso del pasado martes ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York: "Invito a las naciones del mundo y a sus pueblos sobre todo, como parte de la humanidad, a unir ejércitos y armas. Hay que liberar a Palestina", dijo.

Tres días después, en una manifestación propalestina en Nueva York que pedía el alto el fuego en Gaza y reprobaba el viaje del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para intervenir ante la ONU, Petro volvió a hablar del tema pero fue más allá al instar a soldados de Estados Unidos a no apoyar "un genocidio" en Gaza.

Retiro de visa a Petro ahonda crisis entre Colombia y EEUU

Por ese discurso, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció el mismo viernes la retirada del visado a Petro, una medida que causó fuertes críticas al mandatario en Colombia, donde se le acusa de anteponer su ideología a los intereses nacionales.

"Esta mañana (viernes), el presidente colombiano, Gustavo Petro, se dirigió a los soldados estadounidenses en una calle de Nueva York instándolos a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Por estas acciones imprudentes y provocadoras, revocaremos la visa de Petro", señaló el Departamento de Estado en X. EFE

