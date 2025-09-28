  1. Inicio
  2. · Mundo

Hamás afirma no haber recibido nuevas propuestas de tregua y se dice abierto a negociar

Lo dice en un comunicado publicado después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ofreciera un plan de 21 puntos para poner fin al conflicto en Gaza

  • 28 de septiembre de 2025 a las 06:08 -
  • Agencia EFE
Hamás afirma no haber recibido nuevas propuestas de tregua y se dice abierto a negociar

Palestinos desplazados internos huyen hacia otra zona de la ciudad antes de un ataque aéreo israelí en la Ciudad de Gaza, el 6 de septiembre de 2025.

EFE
Jerusalén, Israel.

El grupo islamista Hamás afirmó este domingo que no ha recibido nuevas propuestas de los mediadores tras la suspensión de las negociaciones para una posible tregua en Gaza con el fallido intento de asesinato contra sus líderes a principios de este mes en Catar, y añade que está dispuesto a considerar cualquier propuesta "de manera positiva y responsable".

Lo dice en un comunicado publicado después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ofreciera un plan de 21 puntos para poner fin a la guerra en Gaza en un encuentro con representantes de países árabes en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

¿Qué dijo Benjamín Netanyahu en la ONU?

"Hamás confirma que no ha recibido nuevas propuestas de sus hermanos mediadores", dice la nota, en la que "aclara que las negociaciones se encuentran suspendidas" desde que Israel intentó matar a sus líderes en Catar -uno de los países mediadores, junto con Estados Unidos y Egipto- el 9 de septiembre, cuando analizaban allí la última propuesta estadounidense.

El grupo afirma además "su disposición a considerar cualquier propuesta que reciba de sus hermanos mediadores de manera positiva y responsable".

Transición

La última iniciativa de Trump plantea un Gobierno de transición en la Franja sin presencia de Hamás y bajo supervisión multinacional liderada por Washington, así como la liberación de todos los rehenes en manos del grupo islamista palestino, informó a EFE una fuente egipcia.

El mandatario no ha anunciado los detalles del plan de manera oficial, si bien aseguró el pasado viernes que el acuerdo entre Israel y Hamás está "muy cerca". "Será un pacto que traerá de vuelta a los rehenes y pondrá fin a la guerra", afirmó.

Trump denuncia que reconocer el Estado palestino es una "recompensa" para Hamás

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, intervino ese mismo día ante la Asamblea General de la ONU, donde denunció que el reconocimiento del Estado palestino constituye una "recompensa" al antisemitismo y dijo que Israel tiene que "acabar el trabajo en Gaza", donde mantiene una ofensiva para invadir su capital y desplazar a su millón de habitantes.

Trump tiene previsto recibir al mandatario israelí este lunes en la Casa Blanca para discutir su iniciativa, en la que será la quinta reunión que ambos mantendrán en lo que va de año.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias