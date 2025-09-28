Hamás afirma no haber recibido nuevas propuestas de tregua y se dice abierto a negociar

Jerusalén, Israel.

El grupo islamista Hamás afirmó este domingo que no ha recibido nuevas propuestas de los mediadores tras la suspensión de las negociaciones para una posible tregua en Gaza con el fallido intento de asesinato contra sus líderes a principios de este mes en Catar, y añade que está dispuesto a considerar cualquier propuesta "de manera positiva y responsable". Lo dice en un comunicado publicado después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ofreciera un plan de 21 puntos para poner fin a la guerra en Gaza en un encuentro con representantes de países árabes en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

"Hamás confirma que no ha recibido nuevas propuestas de sus hermanos mediadores", dice la nota, en la que "aclara que las negociaciones se encuentran suspendidas" desde que Israel intentó matar a sus líderes en Catar -uno de los países mediadores, junto con Estados Unidos y Egipto- el 9 de septiembre, cuando analizaban allí la última propuesta estadounidense. El grupo afirma además "su disposición a considerar cualquier propuesta que reciba de sus hermanos mediadores de manera positiva y responsable".

Transición

La última iniciativa de Trump plantea un Gobierno de transición en la Franja sin presencia de Hamás y bajo supervisión multinacional liderada por Washington, así como la liberación de todos los rehenes en manos del grupo islamista palestino, informó a EFE una fuente egipcia. El mandatario no ha anunciado los detalles del plan de manera oficial, si bien aseguró el pasado viernes que el acuerdo entre Israel y Hamás está "muy cerca". "Será un pacto que traerá de vuelta a los rehenes y pondrá fin a la guerra", afirmó.