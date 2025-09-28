El alcalde de Nueva York retira candidatura a la reelección

Nueva York, Estados Unidos.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció este domingo que se retira de la carrera a la reelección y no optará a un segundo mandato.

Adams, que se presentaba como independiente, informó de su decisión en un video publicado en su cuenta personal de X unas semanas antes de que tengan lugar los comicios locales, previstos para el próximo 4 de noviembre.

Pese a que existían especulaciones que apuntaban a que el alcalde podía dar un paso a un lado, este había reiterado en varias ocasiones su intención de aspirar a la reelección y se había mostrado convencido de que podía ganar al candidato demócrata socialista, Zohran Mamdani, que lidera las encuestas.

Su salida, focaliza aún más la carrera entre Mamdani y el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, que tras perder en las primarias demócratas lanzó su candidatura como independiente.

Según varios medios, los seguidores de Cuomo habían instado a Adams a que se retirara de la contienda para centrar el voto contra el socialista en el exgobernador.