El alcalde de Nueva York retira candidatura a la reelección

Eric Adams no buscará la reelección a la alcaldía de Nueva York; el socialista Zohran Mamdani lidera las encuestas para los comicios.

  • 28 de septiembre de 2025 a las 13:46 -
  • Agencia EFE
El alcalde de Nueva York, Eric Adams, en una imagen de archivo.

 EFE/Sarah Yenesel
Nueva York, Estados Unidos.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció este domingo que se retira de la carrera a la reelección y no optará a un segundo mandato.

Adams, que se presentaba como independiente, informó de su decisión en un video publicado en su cuenta personal de X unas semanas antes de que tengan lugar los comicios locales, previstos para el próximo 4 de noviembre.

Pese a que existían especulaciones que apuntaban a que el alcalde podía dar un paso a un lado, este había reiterado en varias ocasiones su intención de aspirar a la reelección y se había mostrado convencido de que podía ganar al candidato demócrata socialista, Zohran Mamdani, que lidera las encuestas.

Su salida, focaliza aún más la carrera entre Mamdani y el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, que tras perder en las primarias demócratas lanzó su candidatura como independiente.

Según varios medios, los seguidores de Cuomo habían instado a Adams a que se retirara de la contienda para centrar el voto contra el socialista en el exgobernador.

Quién es Zohran Mamdani, el joven musulmán que acaricia la Alcaldía de Nueva York

Las últimas encuestas daban pocas esperanzas al actual alcalde para un segundo mandato, ya que le situaban en cuarta posición por detrás de Mamdani, Cuomo y el candidato republicano Curtis Sliwa.

En su video, Adams no respaldó a ninguno de los candidatos de su espacio político e invitó a los neoyorquinos a no confiar en ninguna de las propuestas, aunque sin mencionarlos explícitamente.

“Los neoyorquinos deberían desconfiar de cualquier político o movimiento político que afirme que debemos destruir por completo los sistemas que creamos juntos a lo largo de generaciones para dar paso a un nuevo orden, no probado, dirigido por supuestos salvadores”, afirmó. EFE

efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

