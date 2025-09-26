Humberto se convierte en huracán en el Atlántico

Florida, Estados Unidos.

Humberto se fortaleció en la madrugada de este viernes y se convirtió en huracán en aguas abiertas del Atlántico, aunque por ahora no supone peligro para zonas costeras, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

Los expertos pronostican un fortalecimiento significativo en los próximos días, por lo que Humberto podría convertirse en un huracán mayor durante el fin de semana.

El fenómeno se encontraba esta madrugada a unos 750 kilómetros (465 millas) al noreste de las islas de Sotavento del Norte, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (75 millas) y un desplazamiento lento hacia el noroeste de 6 kilómetros por hora (3 millas).

Los vientos huracanados se extienden hasta 20 kilómetros (10 millas) desde el centro, mientras que los de tormenta tropical alcanzan hasta 165 kilómetros (105 millas).

El NHC, con sede en Miami, indicó que no hay vigilancias ni avisos costeros en vigor, ya que Humberto no representa riesgo inmediato para tierra.

Entre tanto, una depresión tropical, ubicada cerca de La Española y el oriente de Cuba, amenaza con aguaceros y tormentas eléctricas en el área.