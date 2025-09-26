  1. Inicio
Un juzgado de EEUU imputa al exdirector del FBI que investigó a Trump

La acusación contra James Comey llega luego de que Trump presionara a la fiscal general de EEUU para actuar contra sus enemigos políticos.

  • 26 de septiembre de 2025 a las 07:19 -
  • Agencia EFE
James Comey hablando durante una audiencia celebrada por el comité judicial del Senado de EE.UU. en Washington en una imagen de archivo.

 EFE/ Shawn Thew
Washington, Estados Unidos.

Un gran jurado federal imputó el jueves a James B. Comey, exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), quien investigó al presidente Donald Trump por los posibles vínculos de Rusia con su campaña de 2016.

Aunque los cargos aún no han sido revelados públicamente, fuentes del Departamento de Justicia indicaron a medios estadounidenses que el gran jurado acusó a Comey de un delito de declaración falsa y un delito de obstrucción.

El Departamento de Justicia presentó el caso apenas días atrás, después de que Trump instara a la fiscal general, Pam Bondi, a actuar contra oponentes políticos.

La administración considera que la conducta de Comey en redes sociales y en declaraciones públicas podría constituir un abuso de su cargo, mientras que partidarios del exdirector califican la acusación como motivada políticamente.

Comey se convierte así en el primer exalto funcionario del Gobierno procesado en relación con la investigación sobre la interferencia rusa en los comicios estadounidenses. En el pasado, Trump ha calificado la pesquisa en su contra de “cacería de brujas”.

Tirador de Dallas quería aterrorizar a los agentes de ICE, según el FBI

La investigación de Comey buscaba determinar si miembros de la campaña de Trump habían coordinado con Rusia y supervisó la recopilación de pruebas y testimonios del Congreso, lo que generó controversias que llevaron a su despido en 2017. EFE

