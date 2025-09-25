  1. Inicio
Zelenski dice estar dispuesto a dejar el poder tras la guerra

El mandatario ucraniano afirma que no se postulará para la reelección una vez termina la guerra con Rusia.

  • 25 de septiembre de 2025 a las 14:38 -
  • Agencia EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d), y su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, en un encuentro en la ONU.

 EFE/ Presidencia de Ucrania
Nueva York, Estados Unidos.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha declarado que su objetivo es poner fin a la guerra y que está preparado para dejar el poder una vez haya terminado el conflicto armado.

"Mi objetivo es poner fin a la guerra, no seguir postulándome para un cargo ", declaró Zelenski al medio estadounidense 'Axios' en Nueva York, donde intervino la víspera ante la Asamblea General de la ONU.

Preguntado sobre la posibilidad de que se celebren elecciones si Rusia y Ucrania acuerdan un alto el fuego que se extienda por meses, Zelenski contestó que "sí".

Explicó que le habló de esta posibilidad al presidente de EE.UU., Donald Trump, en la reunión que ambos mantuvieron en Nueva York el martes.

"Podemos usar ese período de tiempo (el del alto el fuego), y yo puedo dar esa señal al Parlamento", dijo Zelenski sobre lo que le transmitió a Trump.

El presidente ucraniano agregó que entiende que sus compatriotas puedan querer "un nuevo líder" con "un nuevo mandato" para que se firme la paz que espera que llegue tras un alto el fuego.

La Constitución ucraniana prohíbe celebrar elecciones mientras el país esté bajo la ley marcial.

Zelenski fue elegido en 2019 para un mandato de cinco años que terminó en 2024 y quedó automáticamente renovado sine die por la imposibilidad de celebrar los comicios.

Trump afirma que Ucrania puede ganar la guerra a Rusia

Ir a las urnas bajo la ley marcial requeriría cambiar la ley.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha aprovechado la extensión automática sin elecciones del mandato de Zelenski para negarle legitimidad como líder democráticamente elegido de Ucrania.

La Administración Trump presionó en un primer momento al líder ucraniano para que convocara cuanto antes elecciones, pero ha abandonado esas pretensiones con la mejora de las relaciones entre él y Zelenski. EFE

