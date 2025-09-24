  1. Inicio
Rusia critica a Trump por alentar a Ucrania a recuperar territorios ocupados

Trump sorprendió con su cambio de postura al afirmar que Kiev puede recuperar los territorios invadidos por Rusia.

  • 24 de septiembre de 2025 a las 08:03 -
  • Agencia EFE
El presidente ruso, Vladimir Putin, en una imagen de archivo.

 EFE/ALEXANDER KAZAKOV
Kiev, Ucrania.

El Kremlin consideró este miércoles un error que el presidente estadounidense, Donald Trump, aliente a Ucrania a recuperar los territorios ocupados por el Ejército ruso.

"El hecho de que intenten por todos los medios animar a Ucrania a continuar las acciones militares... Esta tesis de que Ucrania puede recuperar algo (territorios) es, en nuestra opinión, errónea", respondió el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov aseguró que la situación del frente es muy distinta y que "Ucrania está en una posición bastante peor", que "solo empeorará", ya que "la dinámica del frente es la mejor prueba de ello".

El Kremlin se mostró de este modo en desacuerdo con los últimos comentarios de Trump, cuya retórica tomó de nuevo un brusco giró en su posicionamiento respecto a la guerra de Ucrania, iniciada en 2022.

(Ucrania) "Tiene un gran espíritu, cada vez más fuerte. Podrá recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá! Putin y Rusia están en graves problemas económicos y este es el momento para que Ucrania actúe", escribió en Truth Social.

Trump afirma que Ucrania puede ganar la guerra a Rusia

Añadió: "Creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en posición de luchar y recuperar toda Ucrania en su forma original".

El Kremlin defendió este miércoles que este tipo de comentarios se debieron a que poco antes Trump se había reunido con el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, por lo que se vio "influido" por sus ideas.

"También tendremos la oportunidad de transmitir nuestra postura a la parte estadounidense. Nuestro ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, quien se reunirá con su homólogo (de EE.UU., Marco Rubio) en Nueva York al margen de la Asamblea General, podrá hacerlo", añadió Peskov.EFE

