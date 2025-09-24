Tiroteo en sede de ICE en Dallas deja tres heridos y un muerto

Texas, Estados Unidos.

Un tiroteo en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas (Texas) dejó este miércoles al menos tres personas heridas y al presunto atacante muerto, según informaron autoridades estadounidenses.

"Hubo un tiroteo esta mañana en la Oficina de ICE en Dallas. Los detalles aún están emergiendo, pero podemos confirmar múltiples heridos y víctimas. El tirador murió por una herida de bala autoinfligida", informó en X la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kristi Noem.

El director interino del ICE, Todd Lyons, comentó a CNN que "la información preliminar indica que se trata de un posible francotirador" con "tres personas heridas en este momento", que han sido trasladadas a hospitales, sin reporte oficial de su identidad y estado de salud.

Las víctimas podrían ser civiles, agentes del ICE o inmigrantes detenidos en el sitio, señaló Lyons.