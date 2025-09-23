Casa Blanca exige despido tras incidente de Trump en escalera de sede de la ONU

Washington, Estados Unidos.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo este martes que si alguien de la ONU apagó a propósito la escalera mecánica en la que se subió, en la sede del organismo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dicha persona debe ser despedida. "Si alguien en la ONU detuvo intencionadamente la escalera mecánica justo cuando el presidente y la primera dama (Melania Trump) iban a subir debería ser despedido e investigado de inmediato", publicó Leavitt en su cuenta oficial de la red social X. La advertencia de la portavoz de la Casa Blanca surge después de que hoy unas escaleras mecánicas se apagaran en la ONU en el momento en que Trump y su esposa se disponían a tomarlas.

🫢Pequeño incidente con una escalera mecánica en la ONU



Una escalera mecánica de la sede de la ONU se detuvo justo cuando Donald Trump y su esposa subían a ella.https://t.co/723jXIgTIp pic.twitter.com/2esCewkA9P — RT en Español (@ActualidadRT) September 23, 2025

El episodio se produjo minutos antes de la intervención del mandatario en la 80 sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Trump volteó a todos lados sorprendido pero continuó su marcha detrás de la primera dama e ignoró las preguntas de los periodistas que grabaron el momento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.