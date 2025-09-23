  1. Inicio
La portavoz de la Casa Blanca declaró que si alguien apagó a propósito la escalera mecánica de Trump debe ser despedido.

  • 23 de septiembre de 2025 a las 14:37 -
  • Agencia EFE
Casa Blanca exige despido tras incidente de Trump en escalera de sede de la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamó a la ONU por la avería en la escalera mecánica a su llegada a la sede.

 EFE/ Lukas Coch
Washington, Estados Unidos.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo este martes que si alguien de la ONU apagó a propósito la escalera mecánica en la que se subió, en la sede del organismo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dicha persona debe ser despedida.

"Si alguien en la ONU detuvo intencionadamente la escalera mecánica justo cuando el presidente y la primera dama (Melania Trump) iban a subir debería ser despedido e investigado de inmediato", publicó Leavitt en su cuenta oficial de la red social X.

La advertencia de la portavoz de la Casa Blanca surge después de que hoy unas escaleras mecánicas se apagaran en la ONU en el momento en que Trump y su esposa se disponían a tomarlas.

El episodio se produjo minutos antes de la intervención del mandatario en la 80 sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

Trump volteó a todos lados sorprendido pero continuó su marcha detrás de la primera dama e ignoró las preguntas de los periodistas que grabaron el momento.

Trump arremete contra la ONU por un teleprompter roto y avería en las escaleras

Durante su intervención en la asamblea Trump también se quejó del funcionamiento del telepromter diciendo que no funcionaba y agregó que "solo puedo decir que quienquiera que esté operando este teleprompter está en serios problemas", provocando risas de los líderes mundiales presentes.

Posteriormente, Trump se refirió al tema de las escaleras en broma y dijo "todo lo que tuve de Naciones Unidas fue una escalera que, al subir, se detenía en el medio" y agregó "Si la primera dama no hubiera estado en plena forma, se habría caído (...) ambos estamos en buena forma" dijo entre risas.

Leavitt denunció en su mensaje en X que el diario británico The Times informó el domingo que el personal de la ONU había bromeado sobre la posibilidad de desconectar la escalera mecánica cuando subiera Trump para decirle luego "que se han quedado sin dinero" y que tiene que subir a pie. EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
