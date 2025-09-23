Trump afirma que Ucrania puede ganar la guerra a Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó este martes un cambio de postura y afirmó que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de ganar la guerra a Rusia y recuperar los territorios ocupados, tras meses intentando poner fin al conflicto.

"(Ucrania) tiene un gran espíritu y cada vez mejor, Ucrania podrá recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá! Putin y Rusia están en graves problemas económicos, y este es el momento de que Ucrania actúe", afirmó el mandatario en la plataforma Truth Social.

El republicano se pronunció así tras reunirse en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por separado.

Con este mensaje, Trump pareció tirar la toalla en las negociaciones con Zelenski y el presidente ruso, Vladímir Putin, con las que ha intentado poner fin a la guerra en Ucrania.

"Tras conocer y comprender plenamente la situación militar y económica entre Ucrania y Rusia, y tras observar los problemas económicos que le está causando (a Rusia), creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y recuperar toda su forma original", expresó.

Trump apuntó que "con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción viable".