Trump afirma que su plan para Venezuela va "mucho más allá" de campaña de presión a Maduro

Washington, estados Unidos

La afirmación del mandatario sucedió durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval en la que fue cuestionado sobre "la campaña de presión" sobre Maduro a lo que respondió que es algo mucho más que eso.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró este miércoles que las operaciones militares realizadas entorno a Venezuela van "mucho más allá" de una campaña de presión contra el mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Trump aprovechó para repetir que "pronto" podría iniciar operaciones en tierra similares a las que han realizado en aguas internacionales contra botes, supuestamente cargados de drogas.

"Creo que encontrarán una gran receptividad para hacer exactamente lo que están haciendo, desmantelar esos barcos. Y muy pronto empezaremos a hacerlo también en tierra", recalcó el republicano.

Durante su intervención, Trump aseguró que conocen "cada ruta, cada casa" dónde fabrican "esta porquería" en referencia, a drogas como cocaína.

De acuerdo con el Pentágono, Estados Unidos ha llevado a cabo 21 bombardeos contra supuestas narcolanchas que han dejado 82 tripulantes muertos en el sur del Caribe y el Pacífico oriental como parte de su estrategia de combate al narcotráfico.

La Casa Blanca liga las embarcaciones atacadas al Tren de Aragua o el Cartel de los Soles, esquivos grupos criminales con origen en Venezuela que la Casa Blanca ha clasificado como terroristas dentro de su gran despliegue militar en el Caribe y creciente presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.