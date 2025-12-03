  1. Inicio
Trump afirma que su plan para Venezuela va "mucho más allá" de campaña de presión a Maduro

Trump aprovechó para repetir que "pronto" podría iniciar operaciones en tierra similares a las que han realizado en aguas internacionales contra botes, supuestamente cargados de drogas.

  • 03 de diciembre de 2025 a las 16:49 -
  • Agencia EFE
El presidente de EE UU, Donald Trump desde el despacho Oval en la Casa Blanca.

 YURI GRIPAS / POOL / EFE
Washington, estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que las operaciones militares realizadas entorno a Venezuela van "mucho más allá" de una campaña de presión contra el mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

La afirmación del mandatario sucedió durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval en la que fue cuestionado sobre "la campaña de presión" sobre Maduro a lo que respondió que es algo mucho más que eso.

Trump dejará expirar el T-MEC y buscará un nuevo acuerdo con México y Canadá

Trump aprovechó para repetir que "pronto" podría iniciar operaciones en tierra similares a las que han realizado en aguas internacionales contra botes, supuestamente cargados de drogas.

"Creo que encontrarán una gran receptividad para hacer exactamente lo que están haciendo, desmantelar esos barcos. Y muy pronto empezaremos a hacerlo también en tierra", recalcó el republicano.

Durante su intervención, Trump aseguró que conocen "cada ruta, cada casa" dónde fabrican "esta porquería" en referencia, a drogas como cocaína.

De acuerdo con el Pentágono, Estados Unidos ha llevado a cabo 21 bombardeos contra supuestas narcolanchas que han dejado 82 tripulantes muertos en el sur del Caribe y el Pacífico oriental como parte de su estrategia de combate al narcotráfico.

La Casa Blanca liga las embarcaciones atacadas al Tren de Aragua o el Cartel de los Soles, esquivos grupos criminales con origen en Venezuela que la Casa Blanca ha clasificado como terroristas dentro de su gran despliegue militar en el Caribe y creciente presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
