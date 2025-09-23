  1. Inicio
Trump arremete contra la ONU por un teleprompter roto y avería en las escaleras

Trump atacó a la ONU en varios frentes desde el estrado de la Asamblea General en su discurso este martes.

  • 23 de septiembre de 2025 a las 10:23 -
  • Agencia EFE
Trump arremete contra la ONU por un teleprompter roto y avería en las escaleras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

 EFE/Lukas Coch
Nueva York, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló este miércoles de la ONU, durante su discurso ante la Asamblea General, al afirmar de que lo único que ha obtenido de la organización es un teleprompter roto y unas escaleras mecánicas estropeadas.

Las primeras palabras que dio al subir al estrado fueron para explicar a la audiencia que daría su discurso sin leer porque el teleprompter no funcionaba.

"Me siento muy feliz de estar aquí arriba con ustedes, sin embargo, y de esta manera (sin teleprompter) puedo hablar desde el corazón, solo puedo decir que quienquiera que esté operando este teleprompter tendrá grandes problemas", dijo desatando las risas del público.

Más adelante, explicó que al llegar a la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, se quedó atrapado a mitad de las escaleras mecánicas junto a la primera dama, Melania Trump.

"Si la primera dama no estuviera en buena forma, se habría caído, pero está en muy buena forma. Ambos lo estamos", afirmó también provocando una carcajada de la audiencia.

Arranca la 80 sesión de la Asamblea General de la ONU

El republicano usó esas dos anécdotas para cargar contra la ONU, un organismo cuya utilidad cuestionó porque lo acusó de no haberlo "ayudado" a frenar las guerras que hay en el mundo.

"Esto es lo que recibí de las Naciones Unidas: unas escaleras mecánicas estropeadas y un teleprompter estropeado", zanjó.

Durante su intervención, Trump explicó que el teleprompter ya estaba funcionando y, al finalizar, la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, confirmó que había sido arreglado. EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

