Trump arremete contra la ONU por un teleprompter roto y avería en las escaleras

Nueva York, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló este miércoles de la ONU, durante su discurso ante la Asamblea General, al afirmar de que lo único que ha obtenido de la organización es un teleprompter roto y unas escaleras mecánicas estropeadas.

Las primeras palabras que dio al subir al estrado fueron para explicar a la audiencia que daría su discurso sin leer porque el teleprompter no funcionaba.

"Me siento muy feliz de estar aquí arriba con ustedes, sin embargo, y de esta manera (sin teleprompter) puedo hablar desde el corazón, solo puedo decir que quienquiera que esté operando este teleprompter tendrá grandes problemas", dijo desatando las risas del público.