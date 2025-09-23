Petro acusa a la "mafia" por la muerte de dos artistas colombianos en México

Bogotá, Colombia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó el lunes a una "mafia internacional fortalecida" por la "guerra contra las drogas" de la muerte en México de los cantantes colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, y Jorge Luis Herrera.

"Asesinaron a nuestra juventud en los Estados Unidos de México. Una mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista llamada 'guerra contra las drogas', a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante", expresó Petro en X.

Los artistas fueron localizados sin vida este lunes, tras permanecer varios días desaparecidos en México, en medio de una gira que realizaban en el país.

Medios como El País y El Financiero citaron a fuentes de la Fiscalía del Estado de México, que confirmaron el hallazgo de ambos músicos en este estado, cercano a la capital mexicana.