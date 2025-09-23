  1. Inicio
Petro acusa a la "mafia" por la muerte de dos artistas colombianos en México

Los cuerpos de los cantantes colombianos B King y Jorge Luis Herrera fueron hallados en México tras denunciarse su desaparición.

  • 23 de septiembre de 2025 a las 09:41 -
  • Agencia EFE
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a México investigar la desaparación de los cantantes.

 EFE/ Presidencia de Colombia
Bogotá, Colombia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó el lunes a una "mafia internacional fortalecida" por la "guerra contra las drogas" de la muerte en México de los cantantes colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, y Jorge Luis Herrera.

"Asesinaron a nuestra juventud en los Estados Unidos de México. Una mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista llamada 'guerra contra las drogas', a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante", expresó Petro en X.

Los artistas fueron localizados sin vida este lunes, tras permanecer varios días desaparecidos en México, en medio de una gira que realizaban en el país.

Medios como El País y El Financiero citaron a fuentes de la Fiscalía del Estado de México, que confirmaron el hallazgo de ambos músicos en este estado, cercano a la capital mexicana.

Junto a los cuerpos de los músicos, según medios locales, al parecer había un mensaje amenazante por parte de una banda criminal, aunque todavía no hay información oficial de la Fiscalía sobre esto.

Hallan muertos a artistas colombianos que estaban de gira en México

El jueves, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitió dos fichas de búsqueda tras la desaparición de ambos cantantes, quienes fueron vistos por última vez el pasado 16 de septiembre en el lujoso barrio de Polanco, en el centro de la capital del país, tras una presentación que tuvieron el fin de semana previo.

La última vez que se tuvo noticia de Sánchez Salazar fue ese mismo día en la colonia de Polanco, en la Ciudad de México, donde supuestamente se encontraba con Herrera, conocido como Regio Clown. EFE

efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

