Discurso de Trump en la ONU: los puntos más polémicos de su intervención

Washington, Estados Unidos.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aprovechó este lunes su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para atacar en varios frentes a la organización, algunos de ellos de carácter casi personal y no político.

Todas esas críticas fueron pronunciadas frente al secretario general de la ONU, António Guterres, con quien hoy se entrevistará, y frente a los representantes de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas que hoy lo escuchaban en esta sesión de apertura de la 80 Asamblea General.

Estas fueron, en el orden en que las pronunció y de acuerdo a sus palabras, las principales andanadas contra la ONU:

1. No sirve para resolver conflictos: Trump alardeó de que ha resuelto siete conflictos mundiales en este segundo mandato, y añadió: "Qué mal que yo haya tenido que hacer estas cosas en lugar de Naciones Unidas. Es una pena que en todos esos casos la ONU ni siquiera haya tratado de ayudar en ninguno de ellos (cuando) yo terminé siete guerras".

2. Es ineficiente: Según Trump, la ONU "tiene un tremendo potencial, pero todo lo que parecen hacer es escribir cartas muy enérgicas y luego no cumplirlas, es todo palabrería".