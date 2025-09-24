Bukele agradece a Trump por designar a la mara 18 como grupo terrorista

San Salvador.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, agradeció la noche del martes a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, por nominar a la pandilla salvadoreña Barrio 18, que opera en El Salvador y otros países centroamericanos, como un grupo terrorista. "Gracias por sus palabras, señor presidente @realDonaldTrump (Donald Trump), durante su discurso de hoy en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Asimismo, gracias por designar como grupo terrorista a la pandilla Barrio 18, cuyos delitos han causado tanto daño a nuestras sociedades", publicó Bukele en X en un mensaje en inglés. El Gobierno de Estados Unidos designó el martes a esta banda criminal transnacional como una organización terrorista, en medio de su campaña para desarticular redes de narcotráfico y desmantelar pandillas que atenten contra la seguridad de la nación norteamericana.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, indicó en un comunicado que el Barrio 18, que en El Salvador tiene las facciones Sureños y Revolucionarios, es rival acérrimo de la Mara Salvatrucha (MS13), "es una de las pandillas más grandes de nuestro hemisferio y ha perpetrado ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras". Bukele añadió en su publicación que: "En El Salvador, ya habíamos dado este paso al designarlos formalmente como terroristas; aunque algunas organizaciones nos han criticado, la mayoría de sus miembros se encuentran actualmente encarcelados en el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, diseñado específicamente para hacer frente a este tipo de amenazas".

Añadió que el mensaje de Trump "subraya la importancia de trabajar juntos con determinación en la lucha contra el terrorismo y nos complace ver que nuestros gobiernos están plenamente alineados en esta causa". "Estamos convencidos de que la cooperación entre nuestras naciones es clave para erradicar estas estructuras criminales y garantizar un futuro de paz y seguridad para nuestros pueblos", acotó Bukele.