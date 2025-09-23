  1. Inicio
Petro pide un cambio a la ONU ante el fracaso de la diplomacia en Gaza

En su intervención en la ONU, Petro sostuvo que el organismo multilateral no puede seguir siendo "un testigo mudo y cómplice" de la tragedia palestina

  23 de septiembre de 2025
  • Agencia EFE
Fotografía de archivo del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

 Mauricio Dueñas Castañeda / (EPA) EFE
Naciones Unidas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió este martes ante la Asamblea General de Naciones Unidas que "la diplomacia ya acabó" en el caso de la Franja de Gaza y reclamó que la organización "cambie ya" para convertirse en una ONU que detenga el "genocidio" y haga cumplir las sentencias de la justicia internacional.

En su intervención, Petro sostuvo que el organismo multilateral no puede seguir siendo "un testigo mudo y cómplice" de la tragedia palestina, donde "cada día son más los niños bombardeados".

"La humanidad no puede permitir ni un día más de genocidio ni a los genocidas de Netanyahu, ni sus aliados en Estados Unidos y Europa", señaló. EFE

