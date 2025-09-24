La tormenta tropical Humberto se forma al este de Puerto Rico

Florida, Estados Unidos.

La tormenta Humberto, el octavo ciclón de la actual temporada del Atlántico, se formó este miércoles unos 1.100 kilómetros al este de Puerto Rico, y se prevé que pueda convertirse en huracán a partir del sábado, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos. La tormenta, que surge al mismo tiempo que el huracán Gabrielle se aproxima a las Azores, se mueve actualmente hacia el noroeste a unos 24 kilómetros por hora. Humberto presenta vientos máximos sostenidos de hasta 65 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes, y el centro alertó que "se pronostica un fortalecimiento constante durante los próximos días".

El boletín agregó que no existen avisos o advertencias costeros en vigor, aunque los efectos de sus vientos se extienden hasta 75 kilómetros de su centro. De seguir la trayectoria prevista actualmente por los meteorólogos, la tormenta se aproximaría hacia Bermudas o pasaría entre estas islas y las Antillas Mayores. Los meteorólogos del NHC indicaron este septiembre que aún podría faltar el 60 % de la actividad ciclónica tras un comienzo "relativamente tranquilo" de la temporada del Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre y el 10 de septiembre tuvo su "pico climatológico".