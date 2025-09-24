Confirman muerte de dos migrantes en tiroteo en sede de ICE en Dallas

Texas, Estados Unidos.

Dos migrantes murieron y un tercero está en condición "crítica" después de que un hombre disparara hacia una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas (Texas), según informaron esta tarde las autoridades estadounidenses.

Inicialmente, la policía local había informado de solo un fallecido, además del atacante, pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) entregó un nuevo informe confirmando las víctimas adicionales.

Las autoridades no han querido revelar aún la identidad de los fallecidos, quienes estaban bajo custodia de ICE.

Según detalló DHS en un comunicado, el sospechoso disparó de manera "indiscriminada" hacia las instalaciones desde la terraza de un edificio adyacente e impactó contra una furgoneta en donde estaban los migrantes.

El atacante también se disparó a sí mismo y falleció, de acuerdo con las autoridades.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Tanto el FBI como DHS han asegurando que las pesquisas sobre este hecho continúan en marcha, pero revelaron que está siendo investigado como un ataque de violencia "selectiva".