Hondureño es declarado incompetente para enfrentar juicio en Virginia

El hondureño Denis Humberto Navarrete Romero, acusado de violar a una mujer en un sendero de Herndon, Virginia, Estados Unidos, en noviembre de 2024, fue declarado incompetente para enfrentar juicio durante una audiencia celebrada este martes en el condado de Fairfax. Una nueva evaluación en diciembre definirá si recupera la capacidad legal para ser procesado, informó la Fiscalía local.

El caso se remonta al ataque ocurrido en el Washington & Old Dominion Railroad Trail, donde, según documentos judiciales, Navarette Romero habría arrastrado a la víctima hacia unos arbustos y abusado de ella. El hecho estremeció a la comunidad, que considera el popular sendero un espacio seguro. La víctima y agentes de policía localizaron al acusado poco después en un estacionamiento de Station Street, donde se le decomisaron pertenencias de la mujer. De acuerdo con 7News, Navarette Romero es hondureño, reside ilegalmente en Estados Unidos y ya había sido arrestado en múltiples ocasiones. ICE confirmó que existe una orden de detención migratoria en su contra. Registros públicos muestran que acumula antecedentes por delitos sexuales en Washington, resistencia al arresto, allanamiento, agresión, porte ilegal de armas, uso de un vehículo robado y exposición indecente, entre otros.

Casi escapa de prisión en abril