Consternación por muerte de un hondureño en una cárcel de Nueva York

​​Nueva York, Estados Unidos.

Un hondureño murió en custodia de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nassau, Nueva York, Estados Unidos. La muerte de Santos Edilberto Banegas Reyes, un inmigrante hondureño de 42 años, ha generado consternación entre la comunidad latina en esa región.

Santos Edilberto Banegas Reyes fue detenido el 17 de septiembre afuera de un supermercado Key Foods en Hempstead, Nueva York. Según medios locales, la detención ocurrió sin mayores explicaciones frente a testigos, lo que generó sorpresa en la comunidad. El hondureño era padre de dos hijos y trabajaba en aquel país para sostener a su familia.

Sin certezas

Los reportes describen que fue hallado sin vida, un día después de su detención, en una celda del Nassau County Jail, en East Meadow. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La Policía del condado de Nassau indica que el hondureño fue hallado inconsciente y sin respirar" alrededor de las 6:30 am, momento en que fue declarado muerto dentro de la instalación. No han emitido una causa oficial.

Consternación