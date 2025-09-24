  1. Inicio
Milei acusa a la izquierda global de usar la "violencia política"

El mandatario argentino arremetió contra la ONU ante la Asamblea General acusándoles de "burócratas".

  • 24 de septiembre de 2025 a las 11:24 -
  • Agencia EFE
El presidente de Argentina, Javier Milei, durante su intervención en la Asamblea General de la ONU.

EFE/Kena Betancur
Nueva York, Estados Unidos.

El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo este miércoles ante la Asamblea General de la Naciones Unidas que "estamos asistiendo a una escalada inadmisible de violencia política por parte de la izquierda a nivel global".

En un discurso, en el que arremetió contra la propia ONU y sus programas, como la Agenda 2030, consideró "inadmisible recurrir a la fuerza allí donde las razones fallan", en referencia al progresismo.

"Por eso repudiamos enfáticamente estos procedimientos que atentan contra las normas básicas de convivencia democrática", agregó.

Asimismo habló de la "violencia fundamentalista", al recordar que los autores de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurridos en 1992 y 1994, respectivamente, siguen impunes.

"Quiero manifestar nuevamente mi repudio a las expresiones de violencia fundamentalista que aún existen y se propagan por el mundo. En Argentina ya sufrimos este horror", dijo.

"Por eso instamos a la comunidad internacional a fortalecer la cooperación jurídica para garantizar que las circulares rojas de Interpol sean respetadas y que los responsables de dichas atrocidades puedan comparecer ante la Justicia", agregó.

También pidió a la comunidad internacional que se una al reclamo para la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, del que dijo está "secuestrado y detenido de manera arbitraria en Venezuela sin imputación, sin asistencia legal ni consular".

"Es una desaparición forzosa", argumentó, al exigir al Gobierno de Venezuela la liberación de Gallo, detenido desde diciembre de 2024.

Y, de nuevo, pidió la "liberación inmediata de los rehenes que aún permanecen cautivos en Gaza" desde el 7 de octubre de 2023.

Por último, reclamó la soberanía de las Malvinas: "Quiero reiterar nuestro reclamo legítimo e irrenunciable sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que permanecen ocupados ilegalmente".

En este sentido, consideró que, "a pesar de los ochenta años que pasaron desde la creación de esta organización (la ONU), situaciones coloniales como estas siguen sin ser resueltas".

Invitó, así, a Reino Unido a "reanudar las negociaciones bilaterales de conformidad con la resolución 2065 de esta misma Asamblea General junto con todas las resoluciones posteriores que la acompañan". EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
