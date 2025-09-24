Gabrielle se debilita mientras EEUU vigila dos tormentas en su dirección

El huracán Gabrielle de categoría 3 se debilita durante su avance hacia las islas Azores de Portugal mientras el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) vigila dos sistemas en el Atlántico con potencial de convertirse en ciclones que se dirigen a Estados Unidos.

El organismo estadounidense afirmó que "Gabrielle continúa mostrando signos de un debilitamiento gradual" en el último informe, que lo ubicó a 1.200 millas o 1.935 kilómetros al oeste de las Azores, región autónoma de Portugal.

Aunque este ciclón no tocará tierra estadounidense, el NHC avisó que "las marejadas generadas por Gabrielle continuarán afectando las Bermudas durante los próximos dos días, y la costa este de los Estados Unidos desde Carolina del Norte hacia el norte y el Atlántico de Canadá durante el próximo día más o menos".

El Centro Nacional de Huracanes también vigila dos sistemas con posibilidad de impactar a Estados Unidos, uno en el Mar Caribe del este con un 80 % de probabilidades de convertirse un ciclón dentro de los próximos siete días, y otro en el Atlántico central con una probabilidad del 90 %.