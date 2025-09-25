Trayectoria de la tormenta tropical Humberto: ¿hacia dónde se dirige?

Florida, Estados Unidos.

La tormenta Humberto se fortalece este jueves en su avance por el Atlántico hacia el norte, mientras el huracán Gabrielle, ahora de categoría 1, se debilita durante su acercamiento a las Islas Azores de Portugal, expuso el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

El organismo adviritió que Humberto, que surgió este miércoles, "está ganando fuerza", por lo que "espera que se convierta en un huracán en un día o más sobre el Atlántico central".

El ciclón estaba en el último reporte a 750 kilómetros (465 millas) al este de las Islas del Sotavento del Norte, en el Mar Caribe, donde presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora (50 millas por hora), con un desplazamiento hacia el noroeste a trece kilómetros por hora (ocho millas por hora).

Por ahora, el NHC no reportó ningún peligro para tierra, pero advirtió de que "el pronóstico de la trayectoria se vuelve más complicado en los próximos días debido a la proximidad" de un sistema que podría convertirse en un ciclón al oeste de Humberto.