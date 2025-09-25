Gigantesco socavón en Bangkok causa evacuaciones

Bangkok, Tailandia.

Las autoridades tailandesas comenzaron este jueves a reparar un gran socavón surgido en una calle situada frente a un hospital en el norte de Bangkok tras hundirse la víspera la calzada, mientras se sigue investigando qué provocó el incidente, que causó daños materiales pero no humanos.

El gobernador de la capital, Chadchart Sittipunt, indicó hoy que se arrojarán en el hueco, de 50 metros de profundidad y de 30 metros de ancho por 30 metros de largo, unos 50.000 sacos de arena con el objetivo de estabilizar la zona y evitar nuevos desprendimientos de tierra, en una publicación en Facebook.

El político dijo que hay que llevar a cabo trabajos de desescombro, y retirar varios postes de luz y mobiliario urbano engullidos por el socavón, antes de verter en el foso cemento y hormigón para ir creando capas que rellenen el terreno.

La última evaluación de la zona realizada hoy revela un hueco de 15 metros bajo una comisaría de policía en riesgo de hundimiento y cuyos cimientos también se han visto afectados, mientras que el Hospital Vajira, de donde tuvieron que ser evacuados decenas de pacientes, parece estar a salvo.