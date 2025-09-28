  1. Inicio
  2. · Mundo

Huracán Humberto alcanza categoría 5 y surge depresión que podría afectar a EEUU

El NHC pronostica que la depresión tropical se convertirá en la tormenta Imelda y se intensificará a huracán el lunes o martes.

  • 28 de septiembre de 2025 a las 09:35 -
  • Agencia EFE
Huracán Humberto alcanza categoría 5 y surge depresión que podría afectar a EEUU

Las marejadas por el huracán Humberto afectarán partes de Puerto Rico y Bermudas a partir de este domingo.

 NOAA-NHC
Florida, Estados Unidos.

El huracán Humberto, el octavo que se forma en el Atlántico en esta temporada, se fortaleció el sábado, como se esperaba, hasta alcanzar la categoría cinco, y se espera que continúe como huracán mayor por los próximos días, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés).

Se espera que el huracán gire este domingo hacia el norte y se desplace al oeste de Bermudas el martes en la noche. Los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 260 kilómetros por hora (160 mph), con ráfagas más fuertes, de acuerdo con el informe del Centro de Huracanes.

Las marejadas generadas por Humberto afectarán partes del norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes, Puerto Rico y Bermudas a partir de este domingo y hasta la próxima semana.

El más reciente informe del NHC indicó que su oleaje también afectará la costa este de EE.UU. a partir del lunes.

Mientras el NHC está también atenta a una depresión tropical que se espera se fortalezca y que en las próximas horas se convierta en la tormenta Imelda y en huracán el lunes o martes. La depresión se formó entre Cuba y las Bahamas, donde está causando fuertes lluvias en algunos sectores.

La costa este de EEUU en alerta por potencial ciclón

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias