Kilmar Ábrego es trasladado a un centro de detención de Pensilvania

Washington, Estados Unidos.

El salvadoreño Kilmar Ábrego García fue trasladado a un centro de detención de Philipsburg, en el estado de Pensilvania, según informaron sus abogados a varios medios.

Sus representantes legales confirmaron que habían sido notificados horas antes de que Ábrego iba a ser trasladado al centro de detención de Moshannon Valley en Philipsburg.

Desde el pasado mes de agosto, se encontraba en el centro de detención de Farmville, en el estado de Virgina, más cerca de donde reside su familia.

El salvadoreño, que trabajaba y vivía en Maryland junto a su esposa y sus tres hijos cuando fue arrestado por las autoridades a inicios de este año, pasó varios meses detenido en la cárcel de máxima seguridad CECOT en El Salvador, tras haber sido deportado por un “error administrativo”, pese a que contaba con un beneficio migratorio que impedía su expulsión.

Tras una ardua batalla legal, el Gobierno de Trump lo trajo de vuelta a EE.UU., donde fue arrestado nuevamente y permanece bajo custodia de las autoridades migratorias.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Las autoridades estadounidenses buscan deportarlo a Esuatini, un pequeño país al sur de África, después de que este rechazara ser deportado a Uganda, el primer destino propuesto por la Administración de Trump.