Kilmar Ábrego es trasladado a un centro de detención de Pensilvania

Las autoridades estadounidenses buscan deportar al migrante salvadoreño a Esuatini, un pequeño país al sur de África.

  • 28 de septiembre de 2025 a las 07:39 -
  • Agencia EFE
El migrante salvadoreño, Kilmar Ábrego, puede ser deportado a un tercer país.

 EFE/SHAWN THEW
Washington, Estados Unidos.

El salvadoreño Kilmar Ábrego García fue trasladado a un centro de detención de Philipsburg, en el estado de Pensilvania, según informaron sus abogados a varios medios.

Sus representantes legales confirmaron que habían sido notificados horas antes de que Ábrego iba a ser trasladado al centro de detención de Moshannon Valley en Philipsburg.

Desde el pasado mes de agosto, se encontraba en el centro de detención de Farmville, en el estado de Virgina, más cerca de donde reside su familia.

El salvadoreño, que trabajaba y vivía en Maryland junto a su esposa y sus tres hijos cuando fue arrestado por las autoridades a inicios de este año, pasó varios meses detenido en la cárcel de máxima seguridad CECOT en El Salvador, tras haber sido deportado por un “error administrativo”, pese a que contaba con un beneficio migratorio que impedía su expulsión.

Tras una ardua batalla legal, el Gobierno de Trump lo trajo de vuelta a EE.UU., donde fue arrestado nuevamente y permanece bajo custodia de las autoridades migratorias.

Las autoridades estadounidenses buscan deportarlo a Esuatini, un pequeño país al sur de África, después de que este rechazara ser deportado a Uganda, el primer destino propuesto por la Administración de Trump.

Quién es Kilmar García, el migrante enviado a la megacárcel 'por error'

La Casa Blanca ha dicho en repetidas ocasiones que su meta es expulsar a Ábrego García del país al considerarlo una persona “peligrosa” con presuntos lazos con pandillas de origen salvadoreño.

Abrego, que huyó a EE.UU. hace más de una década tras recibir amenazas de pandillas en su país natal, se ha convertido en uno de los rostros más visibles de la lucha por garantizar el debido proceso a los inmigrantes en EE.UU..

Su familia y las organizaciones que luchan por los derechos de los inmigrantes en el país exigen la liberación de Abrego García y buscan detener su deportación. EFE

efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

