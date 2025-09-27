Trump anuncia el despliegue de las tropas en Portland por protestas "anti ICE"

Portland, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado su decisión de desplegar las tropas y su autorización al uso de la "fuerza total" en Portland, en el estado de Oregón. "A petición de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, estoy dando instrucciones al secretario de Guerra, Pete Hegseth, para que proporcione todas las tropas necesarias para proteger a Portland, devastada por la guerra, y cualquiera de nuestras instalaciones del ICE bajo asedio por ataques de Antifa y otros terroristas domésticos", escribió Trump en su red social, Truth Social.

Este tercer despliegue de las tropas que ordena el mandatario, tras Los Ángeles (California), Washington DC y Memphis (Tennessee), con el que aumenta la presencia de militares y fuerzas de agencias federales en ciudades demócratas. El alcalde de Portland y la gobernadora de Oregón son demócratas y habían rechazado el despliegue de las tropas. El mandatario ha tomado esta decisión después de varias jornadas de protestas frente un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) que se ha ido dando según algunas decisiones del republicano, como la de designar al movimiento Antifa como grupo terrorista. Precisamente en Portland fue fundado Rose City Antifa, uno de los grupos más conocidos del movimiento en la actualidad.