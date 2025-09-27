  1. Inicio
Trump anuncia el despliegue de las tropas en Portland por protestas "anti ICE"

El alcalde de Portland y la gobernadora de Oregón son demócratas y habían rechazado el despliegue de las tropas

  • 27 de septiembre de 2025 a las 10:05 -
  • Agencia EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un evento oficial.

EFE
Portland, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado su decisión de desplegar las tropas y su autorización al uso de la "fuerza total" en Portland, en el estado de Oregón.

"A petición de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, estoy dando instrucciones al secretario de Guerra, Pete Hegseth, para que proporcione todas las tropas necesarias para proteger a Portland, devastada por la guerra, y cualquiera de nuestras instalaciones del ICE bajo asedio por ataques de Antifa y otros terroristas domésticos", escribió Trump en su red social, Truth Social.

El autor del tiroteo contra sede de ICE actuó solo

Este tercer despliegue de las tropas que ordena el mandatario, tras Los Ángeles (California), Washington DC y Memphis (Tennessee), con el que aumenta la presencia de militares y fuerzas de agencias federales en ciudades demócratas.

El alcalde de Portland y la gobernadora de Oregón son demócratas y habían rechazado el despliegue de las tropas.

El mandatario ha tomado esta decisión después de varias jornadas de protestas frente un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) que se ha ido dando según algunas decisiones del republicano, como la de designar al movimiento Antifa como grupo terrorista.

Precisamente en Portland fue fundado Rose City Antifa, uno de los grupos más conocidos del movimiento en la actualidad.

Fotografía compartida en la cuenta oficial en la red social X del director del FBI, Kash Patel, donde se muestra un cartucho de balas con la frase ANTI-ICE.

Fotografía compartida en la cuenta oficial en la red social X del director del FBI, Kash Patel, donde se muestra un cartucho de balas con la frase "ANTI-ICE".

 (EFE)

La decisión en la ciudad de Oregón puede haber estado motivada también por el tiroteo ocurrido esta semana en Dallas (Texas) contra un centro de ICE que dejó a un inmigrante fallecido y otros dos heridos.

El director del FBI, Kash Patel, compartió una foto en la que se ve un cartucho de balas sin utilizar en el que está escrito con tinta azul 'ANTI-ICE', asegurando que se había encontrado en el lugar de los hechos.

Tras esto, Trump acusó a los demócratas de estar alentando un retórica contras las autoridades migratorias.

Portland era una de las ciudades estadounidenses señaladas como posible destino de las tropas, así como Chicago (Illinois), Baltimore (Maryland), San Francisco (California), Nueva Orleans (Luisiana) o St. Louis (Misuri), todas gobernadas por demócratas.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

