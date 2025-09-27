Trump apunta a otro exdirector del FBI

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apuntó este sábado contra otro exdirector del FBI, en este caso Christopher Wray, acusándolo de infiltrar agentes durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 para actuar como "agitadores", una teoría que un informe del Departamento de Justicia ya rechazó. "Recién se ha revelado que el FBI, en contra de todas las reglas, regulaciones, protocolos y estándares, colocó en secreto a 274 agentes del FBI entre la multitud justo antes y durante la "farsa" del 6 de enero. Esto es diferente a lo que el director Christopher Wray declaró, una y otra vez. Así es, como resulta ahora, agentes del FBI estuvieron presentes y dentro de la protesta del 6 de enero, probablemente actuando como agitadores e insurrectos, pero desde luego no como 'funcionarios de la ley'", escribió Trump en su red social, Truth Social.

El mandatario pidió conocer la identidad de todos los supuestos agentes infiltrados y "qué estaban haciendo ese ahora 'histórico' día". "Muchos grandes patriotas estadounidenses tuvieron que pagar un precio muy alto sólo por amor a su país. Les debo esta investigación sobre 'policías sucios y políticos corruptos'. Christopher Wray, entonces director del FBI, tiene grandes explicaciones que dar", añadió el republicano. En su regreso al poder el pasado enero, el mandatario indultó y conmutó las penas de todos los condenados por el asalto del Capitolio después de que se confirmara su derrota contra el demócrata Joe Biden en las elecciones de 2021. El pasado mes de diciembre, el entonces inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, publicó un informe negando que existieran pruebas de que agentes del FBI hubieran participado en el asalto al Capitolio.