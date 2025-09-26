Trump pide a la Corte Suprema eliminar la ciudadanía por nacimiento en EE UU

Los Ángeles, Estados Unidos.

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , recurrió este viernes a la Corte Suprema para que revise la constitucionalidad de la orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento , lo que marca la segunda vez que solicita a los magistrados abordar este tema.

Al menos tres jueces federales han fallado en contra del intento del mandatario republicano para eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de personas indocumentadas y de migrantes con visados temporales, que contradice la Enmienda 14 de la Constitución de 1868, que establece que toda persona nacida en EE.UU. es considerada ciudadana.

Trump pide el despido de una alta ejecutiva de Microsoft

Por otro lado, Donald Trump pidió este viernes el despido de la directora de Asuntos Globales de Microsoft, Lisa Monaco, que trabajó para los Gobiernos de los expresidentes Joe Biden y Barack Obama.



Monaco, que fue nombrada para ocupar este cargo en la tecnológica el pasado julio, fue asesora de seguridad nacional bajo el mandato de Obama y fiscal general adjunta durante la Administración de Biden.



Trump aseguró en su red Truth Social que ambos exmandatarios son "artífices de las peores conspiraciones contra nuestro país", como las investigaciones por el asalto al Capitolio o por los presuntos vínculos con Rusia en su campaña electoral de 2016.



Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El republicano consideró "inaceptable" que Monaco haya sido elegida para un cargo de alto nivel "con acceso a información altamente sensible".



Así, la acusó de ser una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, especialmente teniendo en cuenta los contratos que la tecnológica tiene con el Gobierno.