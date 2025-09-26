  1. Inicio
Trump niega que imputación al exjefe del FBI sea por venganza

El mandatario estadounidense busca justicia tras la persecución política que alega haber sufrido en los últimos cuatro años.

  • 26 de septiembre de 2025 a las 09:29 -
  • Agencia EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a periodistas en la Casa Blanca junto a su nieta, Kai.

 EFE/KENT NISHIMURA
Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este viernes que la imputación del exdirector del FBI James Comey sea por venganza y aseguró que "es por justicia".

"Es por justicia. De verdad, esto no es una cuestión de venganza. No se puede permitir que esto siga ocurriendo", aseguró Trump preguntado por los periodistas a su salida de la Casa Blanca para dirigirse a un torneo de golf en Nueva York.

El mandatario definió a Comey como una persona "enferma" y de la "izquierda radical": "Es un policía corrupto. Siempre ha sido un policía corrupto. Todos lo saben", agregó.

Comey fue imputado este jueves por un gran jurado en Virginia por delitos de declaración falsa y obstrucción, cargos presentados por el Departamento de Justicia, días después de que Trump instara a la fiscal general, Pam Bondi, a actuar contra sus oponentes políticos.

En concreto, se le acusa de mentir al Congreso durante su comparecencia en septiembre de 2020 cuando negó ser el responsable de la filtración de información a la prensa sobre la investigación de los vínculos de Trump con Rusia.

"El único problema es que él no pensó que lo atraparían, y lo atraparon", dijo Trump.

"Mintió. Mintió en muchas cosas pero esta fue muy importante. Él pudo haber dicho, bueno, tal vez, o no me acuerdo, pero no dijo eso", aseguró el mandatario.

Un juzgado de EEUU imputa al exdirector del FBI que investigó a Trump

Minutos antes, el republicano ya había cargado contra el exdirector del FBI en su red social, Truth Social, donde se refirió a él como "un destructor de vidas" y apuntó que deberá pagar un "precio muy alto" por sus mentiras.

Comey por su parte defendió su inocencia y llamó a los estadounidenses a no vivir con miedo: "Me duele el corazón por el Departamento de Justicia, pero tengo una gran confianza en el sistema judicial federal, y soy inocente, así que tengamos un juicio y mantengamos la fe", indicó. EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

