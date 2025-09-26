Trump niega que imputación al exjefe del FBI sea por venganza

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este viernes que la imputación del exdirector del FBI James Comey sea por venganza y aseguró que "es por justicia".

"Es por justicia. De verdad, esto no es una cuestión de venganza. No se puede permitir que esto siga ocurriendo", aseguró Trump preguntado por los periodistas a su salida de la Casa Blanca para dirigirse a un torneo de golf en Nueva York.

El mandatario definió a Comey como una persona "enferma" y de la "izquierda radical": "Es un policía corrupto. Siempre ha sido un policía corrupto. Todos lo saben", agregó.

Comey fue imputado este jueves por un gran jurado en Virginia por delitos de declaración falsa y obstrucción, cargos presentados por el Departamento de Justicia, días después de que Trump instara a la fiscal general, Pam Bondi, a actuar contra sus oponentes políticos.

En concreto, se le acusa de mentir al Congreso durante su comparecencia en septiembre de 2020 cuando negó ser el responsable de la filtración de información a la prensa sobre la investigación de los vínculos de Trump con Rusia.

"El único problema es que él no pensó que lo atraparían, y lo atraparon", dijo Trump.

"Mintió. Mintió en muchas cosas pero esta fue muy importante. Él pudo haber dicho, bueno, tal vez, o no me acuerdo, pero no dijo eso", aseguró el mandatario.