Hondureña es liberada por ICE tres meses después de ser detenida junto a sus tres nietos

Washington, Estados Unidos.

Una hondureña de 71 años, que había sido detenida por agentes de inmigración en el estado de Washington mientras viajaba con su hija y cuatro nietos nacidos en Estados Unidos, fue finalmente liberada luego de pasar casi tres meses bajo custodia federal. Juana España López, originaria de Honduras, fue puesta en libertad el martes del centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Tacoma, Washington, tras la decisión de un juez de inmigración que desestimó el caso en su contra, según confirmó la oficina de la representante federal Maxine Dexter.

Un amigo de la familia señaló que López ha regresado temporalmente a Portland, mientras que su abogado no respondió de inmediato a solicitudes de entrevista.

Junto a sus nietos

La mujer había sido arrestada en junio cuando, junto a su hija Kenia Jackeline "Jackie" Merlo, su yerno Carlos Merlo y sus cuatro nietos —trillizos de nueve años y un niño de siete, todos nacidos en Oregón—, viajó al Parque Estatal Peace Arch, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, para visitar a otra hija que reside en el país vecino. López había ingresado legalmente al país con una visa de viaje. Sin embargo, durante la visita, agentes de inmigración detuvieron a López y a su hija, acusándolas de "intentar contrabandear inmigrantes ilegales a los Estados Unidos". Días después, las autoridades también arrestaron al yerno en la vivienda familiar en Portland.