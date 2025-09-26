Maduro convoca un simulacro frente a catástrofes naturales y "conflicto armado"

Caracas, Venezuela.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó para el próximo sábado a un simulacro nacional de protección civil y preparación de los ciudadanos ante catástrofes naturales o "cualquier conflicto armado", luego de que se registraran varios sismos el miércoles y la madrugada de del jueves en el occidente del país suramericano.

"Quiero anunciar y convocar a todo nuestro pueblo en perfecta unión popular, militar, policial, para el sábado que viene a un simulacro nacional de protección civil y preparación del pueblo ante catástrofes naturales o ante cualquier conflicto armado que pudiera haber", señaló el mandatario en un acto con las comunas transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro apuntó que ya ha dado las instrucciones a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, así como al alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Además, dijo que esta jornada debe incluir los centros educativos y hospitalarios del país.

El presidente indicó que entre el miércoles y jueves en la madrugada se registraron "temblores importantes" en el occidente del país.

"Se sintió en todo el occidente del país muy fuerte, inclusive en Caracas y en Miranda (norte de Venezuela), le temblaron las canillas (piernas) a más de uno, porque uno se asusta", añadió.