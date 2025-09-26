  1. Inicio
Maduro convoca un simulacro frente a catástrofes naturales y "conflicto armado"

El mandatario chavista ordenó un simulacro nacional para desastres naturales tras un enjambre sísmico en el occidente del país.

  • 26 de septiembre de 2025 a las 08:24 -
  • Agencia EFE
Maduro convoca un simulacro frente a catástrofes naturales y conflicto armado

Integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) participan en un ejercicio militar en Caracas.

 EFE/ Miguel Gutiérrez
Caracas, Venezuela.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó para el próximo sábado a un simulacro nacional de protección civil y preparación de los ciudadanos ante catástrofes naturales o "cualquier conflicto armado", luego de que se registraran varios sismos el miércoles y la madrugada de del jueves en el occidente del país suramericano.

"Quiero anunciar y convocar a todo nuestro pueblo en perfecta unión popular, militar, policial, para el sábado que viene a un simulacro nacional de protección civil y preparación del pueblo ante catástrofes naturales o ante cualquier conflicto armado que pudiera haber", señaló el mandatario en un acto con las comunas transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro apuntó que ya ha dado las instrucciones a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, así como al alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Además, dijo que esta jornada debe incluir los centros educativos y hospitalarios del país.

El presidente indicó que entre el miércoles y jueves en la madrugada se registraron "temblores importantes" en el occidente del país.

"Se sintió en todo el occidente del país muy fuerte, inclusive en Caracas y en Miranda (norte de Venezuela), le temblaron las canillas (piernas) a más de uno, porque uno se asusta", añadió.

Integrantes de Protección Civil y Bomberos asisten a la iglesia Santa Barbara, afectada por un movimiento sísmico el miércoles, en Maracaibo (Venezuela).

(Henry Chirinos / EFE)

Sostuvo que el objetivo es activar los planes que "tiene Venezuela" en materia de protección civil, ante "cualquier situación no deseada".

Este jueves, Protección Civil informó, en una publicación en Instagram, que sus funcionarios se encuentran "monitoreando constantemente y evaluando de forma exhaustiva la situación en varias zonas del país, con el objetivo -aseguró- de garantizar la seguridad ciudadana y coordinar acciones preventivas".

En la madrugada de este jueves, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, informó que se registraron 10 sismos y 21 réplicas, como parte de un enjambre sísmico que afecta al occidente venezolano, y aseguró que "no se han reportado pérdidas humanas".

EEUU exhibe su poderío naval en el Caribe, en medio de tensiones con Venezuela

"Han ocurrido sismos de 6,3 y 4,0 de magnitud", subrayó Rodríguez, quien detalló que está "activa una falla tectónica en el occidente del país".

Un sismo de magnitud 6,3 se sintió en la noche de este miércoles en la región occidental de Venezuela, así como en Caracas, después de varios registrados previamente, uno de ellos de magnitud 5,4 reportado horas antes por autoridades de ese país, informó el Servicio Geológico Colombiano en la red social X.

Usuarios en X afirmaron haber sentido el sismo en ciudades de los estados Zulia, Táchira, Lara, Mérida, Barinas, Trujillo, así como en Caracas. EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

