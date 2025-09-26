  1. Inicio
  2. · Mundo

EEUU impondrá aranceles del 100% a medicamentos importados

Trump sorprende con nuevos aranceles a las medicinas, muebles y camiones, desatando temores en la economía estadounidense.

  • 26 de septiembre de 2025 a las 08:06 -
  • Agencia EFE
EEUU impondrá aranceles del 100% a medicamentos importados

Medicamentos en una farmacia estadounidense en una imagen de archivo.

 EFE/Allison Dinner
Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que impondrá nuevos aranceles a partir del 1 de octubre: 100% a los medicamentos farmacéuticos y otros productos serán afectados.

A través de sus redes sociales, Trump subrayó que estas tarifas forman parte de su plan para disminuir el déficit federal y estimular la manufactura dentro del país.

Las nuevas tarifas incluyen también un 50% a los gabinetes de cocina y tocadores de baño, 30% a los muebles tapizados y 25% a los camiones pesados.

El mandatario, con esta acción, mantiene su postura proteccionista tras haber impuesto ya gravámenes sobre otros productos en agosto, reflejando su convicción de que los aranceles pueden fortalecer la economía nacional.

Expertos advierten que los nuevos impuestos podrían tener consecuencias negativas sobre la economía.

Entre los posibles efectos se mencionan un incremento de la inflación, que ya se encuentra elevada, y un freno al crecimiento económico, en un contexto donde los empleadores aún se ajustan a los aranceles previos.

La ONU busca aclarar incidentes de Trump en su sede tras denuncia de sabotaje

El sector privado podría verse particularmente afectado, ya que los aumentos en los costos de insumos y bienes podrían trasladarse a los consumidores. Desde productos farmacéuticos hasta artículos para el hogar y transporte pesado, los expertos alertan sobre la presión adicional que estas medidas podrían generar en los hogares estadounidenses.

"Comenzamos a ver que los precios de los bienes se reflejan en una mayor inflación", advirtió el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en una reciente conferencia de prensa. EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias