¿Qué es el “desinfluencing”? Lo opuesto a las compras compulsivas

Recomendaciones virales, compras compulsivas, promociones constantes... Hacer “scroll” en las redes sociales implica navegar sorteando cada vez más publicidad, a veces encubierta, y recibir estímulos constantes.Pero, en medio de este consumismo digital, hay una tendencia que ha empezado a extenderse en TikTok e Instagram como un contrapunto a las recomendaciones de productos:

Una frase que hace las veces de eslogan para todo un movimiento: el “ desinfluencing ” (o “deinfluencing”). En contraposición al marketing de “influencers” , estos usuarios buscan motivar a sus seguidores a reflexionar antes de comprar, haciéndoles ver que la mayoría de los productos no son imprescindibles.

Aunque este movimiento nació entre 2022 y 2023, ha sido en el último año cuando realmente se ha consolidado. Ya en febrero de 2025, el hashtag #deinfluencing había acumulado más de 1.000 millones de visitas en la plataforma.

Ahora, sigue creciendo y “no lo necesitas” representa su hispanización.Una de las pioneras de este movimiento es Diana Wiebe, quien relató a la BBC que “en 2019 estaba inmersa en las redes sociales y apareció una ‘influencer’ promocionando unos rizadores sin calor con los que podías dormir toda la noche y despertarte con unos rulos preciosos”.

Pero, una vez los compró y recibió en su casa, no cumplieron sus expectativas: “los rizadores interrumpieron mi sueño, así que solo los usé una sola noche. Además, mi cabello es ondulado de manera natural y creo que me lo rizaron demasiado”.

Aquel fue un punto de inflexión para Wiebe, que hoy tiene más de 220.000 seguidores en TikTok bajo el nick @DepressionDotGov y se define a sí misma como una “desinfluencer”.

En sus vídeos, plantea a los usuarios preguntas como esta: “¿querías ese producto antes de que te lo ofrecieran?”.“Yo, la mayoría de las veces no”, admitió en entrevista con Efe Susana, una joven de la generación Z: “pero es cierto que, de un tiempo a esta parte, me he encontrado con cuentas que me han hecho responderme a esa pregunta y pensármelo mejor”.

Y esa es una cuestión muy interesante a la que el estudio ‘Emotional and psychological drivers of compulsive shopping: a qualitative exploration of triggers and coping mechanisms’, publicado en Addiction Research & Theory en 2025, puede dar respuesta.

Según este informe, las compras compulsivas tienen un claro componente emocional: sentimientos como la soledad, la tristeza, la nostalgia o la frustración pueden ser factores determinantes. Algunos usuarios encuentran en el consumismo “una vía de escape temporal” del que posteriormente se arrepienten, aumentando el descontento.