Claves para que perros y gatos puedan convivir en paz

Es muy normal que los perros y los gatos no se soporten, en casa se vive un caos cuando se acercan porque se quieren agredir y, por ende, eso nos preocupa y nos causa estrés.

Sin embargo, lograr una buena relación entre estas especies no es imposible, el éxito del vínculo depende tanto del perro y el gato como del hogar y los humanos responsables, quienes deben estar dispuestos a trabajar de forma activa en el proceso de integración.

Identificó un error frecuente: asumir que, por ser animales domésticos, gatos y perros tienen las mismas necesidades y formas de comunicación. “La gente cree que son lo mismo. Y no. Tienen lenguajes distintos, se manejan distinto, tienen distintas necesidades”, afirmó Nai Osepyan, especialista en canes y felinos.

Muchas personas piensan que integrar perros y gatos consiste simplemente en dejarlos juntos y esperar a que el tiempo resuelva las diferencias. Nai Osepyan negó esa idea: “Creer que porque los dos se consideran animales domésticos son lo mismo está muy lejos de la realidad”. Explicó que las diferencias de lenguaje y necesidades conducen a errores habituales, como dejar a los animales solos para que “se arreglen”.

Osepyan comparó la situación con las relaciones entre hermanos: si hay buena convivencia, suele ser porque los adultos intervinieron, no porque nacieron bajo el mismo techo. “Va a depender mucho de la personalidad del gato y del perro”, aseguró.