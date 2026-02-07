  1. Inicio
Tribunal valida detención de migrantes indocumentados sin derecho a fianza en USA

El fallo revierte decisiones de tribunales inferiores que habían considerado que la postura del Gobierno era ilegal, y otorga un escudo legal para continuar con las detenciones y deportaciones.

Se espera que otras cortes de apelación se pronuncien al respecto en los próximos días, en un caso que podría alcanzar el Tribunal Supremo.
Miami, Estados Unidos

Un tribunal de apelaciones avaló la política del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que permite mantener detenidos sin acceso a fianza a amplios grupos de migrantes indocumentados a los que pretende deportar.

En un fallo dividido de los tres jueces, la corte respaldó la postura de la Administración Trump, que reinterpretó una ley de Inmigración para sostener que los migrantes sin documentación detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) no tienen derecho a una audiencia de fianza.

"No los ven humanos": así es el único centro de detención para familias migrantes en EE UU

"Tras revisar cuidadosamente las disposiciones y la estructura pertinentes de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la historia estatutaria y la intención del Congreso, concluimos que la posición del Gobierno es correcta", afirmó el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito en su sentencia, emitida la noche del viernes

Dicha ley data de hace más de 30 años y exige la detención, sin audiencias de fianza, de todos los solicitantes de admisión en Estados Unidos.

Sin embargo, los gobiernos anteriores apenas la aplicaban a aquellos que llegaban recientemente al país, sobre todo por la frontera sur con México. En su lugar, los migrantes indocumentados tenían derecho a audiencias de fianzas y a convencer a un juez de Inmigración de que no representaba riesgo de fuga.

El fallo revierte decisiones de tribunales inferiores que habían considerado que la postura del Gobierno era ilegal, y otorga un escudo legal para continuar con las detenciones y deportaciones masivas durante su ofensiva migratoria.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, celebró anoche la victoria judicial con un mensaje en la red social X en el que sostuvo que continuarán "defendiendo la agenda de ley y orden del presidente Trump en los tribunales de todo el país".

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito tiene jurisdicción sobre los estados de Texas y Luisiana, donde se encuentra una gran parte de los centros de detención para migrantes en el país. Se espera que otras cortes de apelación se pronuncien al respecto en los próximos días, en un caso que podría alcanzar el Tribunal Supremo.

