Así estará el clima en San Pedro Sula durante la Navidad

San Pedro Sula, Honduras.

El meteorólogo Víctor Ortega explicó que desde el fin de semana se han registrado precipitaciones ligeras en distintos puntos del norte de Honduras.

Las celebraciones navideñas en la zona norte del país estarán acompañadas por un clima mayormente nublado, lluvias débiles e intermitentes y temperaturas frescas, según el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Estas condiciones han sido evidentes en San Pedro Sula y el resto de municipios del Valle de Sula como Choloma y La Lima, donde desde horas tempranas se han presentado lluvias de baja intensidad.

De acuerdo con Cenaos, este patrón climático se mantendrá durante los días 23 y 24 de diciembre, extendiéndose incluso al 25. La situación está asociada a la influencia de una cuña de alta presión que genera vientos del noreste, favoreciendo cielos cubiertos y precipitaciones ocasionales a lo largo del día, sin concentrarse en un horario específico.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un ambiente relativamente fresco para esta región del país. Las mínimas podrían ubicarse entre los 22 y 23 grados centígrados, mientras que las máximas oscilarían entre los 29 y 30 grados °C. Aunque estos valores son normales para la zona norte, el descenso nocturno será más perceptible durante las actividades propias de la Nochebuena.

Ortega aclaró que, si bien el escenario atmosférico puede asociarse a una vaguada, los acumulados de lluvia previstos para la semana navideña no representan un riesgo significativo para la población, descartando por el momento afectaciones mayores como inundaciones o crecidas de ríos.

No obstante, las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los boletines oficiales del Cenaos, ya que las condiciones pueden variar.

Asimismo, se hace un llamado a tomar precauciones ante las temperaturas frescas, especialmente durante la noche, abrigando adecuadamente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.