Largas filas por reclamo de bono familiar en la escuela Soledad Fernández

San Pedro Sula, Honduras.

La jornada estuvo marcada por largas filas, cansancio y denuncias de desorganización en el proceso de entrega. Los beneficiarios fueron notificados previamente a través de distintos centros educativos sobre su inclusión en un nuevo listado habilitado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Desde horas de la madrugada, cientos de personas se concentraron en los alrededores de la escuela Soledad Fernández , en el barrio Barandillas, con la esperanza de reclamar el bono familiar otorgado por el Gobierno.

Sin embargo, la convocatoria masiva para un mismo día y lugar provocó una aglomeración de personas provenientes de diversos barrios, colonias e incluso de otros municipios.

La entrega del beneficio ha estado marcada por incidentes, el pasado viernes, la distribución se realizó en la escuela Presentación Centeno, ubicada en el barrio Cabañas, donde se registraron disturbios, empujones y enfrentamientos que dejaron varias personas heridas.

Ante esa situación, las autoridades gubernamentales suspendieron temporalmente la jornada y trasladaron nuevamente el proceso a la escuela Soledad Fernández.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Los beneficiarios denuncian que los constantes cambios de sede y la falta de información clara han agravado la situación. “Hay una total desorganización en la entrega de estos bonos. Convocan a todas las personas el mismo día; muchos hemos dormido hasta dos noches para encontrar un cupo. Las autoridades juegan con nuestra hambre, pero por la necesidad nos toca aguantar este desorden”, expresó Alma Molina, residente de la colonia Rivera Hernández.

Otra de las afectadas, Glenda Vásquez, vecina de Cofradía, lamentó los traslados constantes. “La semana pasada estábamos aquí, luego nos dijeron que el bono se entregaría en la escuela Presentación Centeno y, tras los disturbios, nos volvieron a enviar a esta escuela Soledad. Nada cuesta que el bono se entregue por sectores, pero aquí hay familias de varios municipios”, manifestó.

La situación ha obligado a muchas familias a permanecer hasta dos noches a la intemperie, expuestas al sol y a la lluvia. Entre quienes esperan el beneficio se encuentran mujeres embarazadas, madres con bebés en brazos, adultos mayores y personas con discapacidad, algunas de ellas en sillas de ruedas, quienes enfrentan mayores dificultades para mantenerse en las filas.

Debido a los incidentes ocurridos en días anteriores, agentes de la Policía Nacional mantienen presencia permanente en el lugar para resguardar el orden y la seguridad.

Según denunciaron algunos ciudadanos, delincuentes habrían llegado en jornadas anteriores con la intención de despojar del dinero a beneficiarios recién pagados, lo que incrementó la tensión y el temor entre los asistentes.