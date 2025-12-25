Tres hermosos bebés nacen en Navidad en el hospital regional del IHSS

San Pedro Sula, Honduras.

La Navidad estuvo marcada por la esperanza y la alegría en el Hospital Regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde se registraron los primeros tres nacimientos de la jornada festiva, simbolizando un nuevo comienzo para tres familias hondureñas y un mensaje de vida para todo el país.

El primer nacimiento se produjo a las 5:19 de la mañana, cuando un niño llegó al mundo con un peso de 8.02 libras, mediante cesárea. La madre, una joven de 22 años, fue atendida por un equipo médico multidisciplinario que actuó de manera oportuna y profesional, garantizando el bienestar tanto de la madre como del recién nacido.

Tan solo un minuto después, a las 5:20 a.m., se registró el segundo nacimiento: otro varón, con un peso de 6.9 libras, quien nació a través de parto normal, desarrollándose el procedimiento sin complicaciones y bajo estrictos protocolos de atención materno-infantil.

El tercer nacimiento ocurrió a las 5:25 de la mañana, cuando una niña, con un peso de 8.7 libras, llegó al mundo mediante parto normal, completando así una jornada cargada de emoción para el personal de salud y las familias presentes en el centro asistencial.

Autoridades del hospital regional del IHSS informaron que tanto las madres como los recién nacidos se encuentran en condiciones estables, recibiendo seguimiento médico constante en el área de maternidad.

Asimismo, destacaron que durante la celebración navideña el hospital mantuvo activos todos sus servicios, con personal médico, de enfermería y apoyo trabajando las 24 horas para garantizar una atención segura y de calidad.

Autoridades del IHSS mantienen su compromiso con la salud materno-infantil, resaltando la importancia de brindar atención humanizada y profesional, especialmente en fechas festivas.

Estos nacimientos se convierten en un símbolo de esperanza, amor y renovación, recordando que la vida continúa y florece incluso en los momentos más especiales del año.