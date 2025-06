Plan del IHSS para reducir mora quirúrgica incluye contratar servicio subrogado

Tegucigalpa, Honduras

Aunque ve con buenos ojos el objetivo de reducir la mora quirúrgica, el Colegio Médico de Honduras (CMH) se opone a la subrogación de servicios.

Samuel Santos, presidente del CMH, manifestó que la solución no es tercerizar, sino aumentar el personal médico y de enfermería para poner en funcionamiento los quirófanos.

"El Estado tiene suficientes quirófanos, lo que no tiene son suficientes cirujanos, suficientes anestesiólogos, suficientes enfermeras para operar a los pacientes. La mora quirúrgica no es porque no se quiera operar, es porque no hay suficientes personas para trabajar", cuestionó.

"Eso no resuelve el problema, lo único que hace es desviar fondos para otros fines. Nosotros no estamos de acuerdo; el Colegio de Médicos siempre se ha opuesto a la subrogación y la tercerización de los servicios de salud", apuntó.