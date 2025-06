Ganaderos hondureños descartan escasez de carne por miasis

San Pedro Sula, Honduras

También descarta una escasez de carne y leche por esta causa. “Aquí (valle de Sula) se está controlando, no he escuchado de muertes de ganado, por eso”, afirmó España.

José Manuel España, directivo de la Cámara Hondureña de la Leche (Cahle) y de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Sula (Agas), manifestó que muchos ganaderos no están reportando los casos de miasis en animales porque ya saben cómo controlarlo gracias a las capacitaciones y la socialización.

Ferreira considera que el control del gusano barrenador debe ser un esfuerzo regional. “Si nosotros no aprendemos a manejar la situación y esto no es un esfuerzo en conjunto como región, yo digo que cada vez va a ser más”

José Chacón, director ejecutivo de Fenagh, informó que aunque sería irresponsable estimar una cifra, señaló que son muchos más casos de miasis en animales que los registrados por Senasa. “Ya los productores aprendieron a manejarlo”, acotó.

Chacón indicó que sí se está perdiendo ganado por esta enfermedad y, aunque es “muy poco”, por los altos costos que un bovino representa es algo que no se puede permitir. “Un productor, por ejemplo, reportó cuatro vacas muertas por gusano barrenador, pero no los reportó a Senasa, no es generalidad, pero sí afecta”, dijo.

Ángel Emilio Aguilar, director de Senasa, explicó que la mayoría de casos reportados provienen de Choluteca, El Paraíso y Olancho.

“En toda la línea fronteriza con Nicaragua hemos dispersado más de 300 millones de moscas estériles por vía aérea y terrestre. Esto evita que al cruzarse con la mosca del gusano barrenador se reproduzca. La esteriliza”, explicó el funcionario.