Quién es Delcy Rodríguez, la mujer al mando de Venezuela tras captura de Maduro

Durante muchos años, Delcy Rodríguez se ha convertido en defensora y representante del chavismo en Venezuela.
Luego de que Estados Unidos haya capturado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su mujer, la Primera Combatiente Cilia Flores; la figura de Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta Ejecutiva del país, cobra todavía más fuerza.
De acuerdo al artículo 233 de la Constitución, la abogada Delcy Rodríguez sería quien asumiría el cargo de presidenta de forma temporal.
Delcy nació en Caracas hace 56 años. Su padre fue el fundador de la Liga Socialista y falleció en custodia policial durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Fue una persona muy cercana al difunto presidente Hugo Chávez. De hecho, fue ministra del Despacho de la Presidencia en 2006.
Entre 2014 y 2017 fue nombrada canciller del país, mientras que un año más tarde fue presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano con el que Maduro intentó enfrentarse a la oposición.
Desde 2018 es vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela y la ministra del Petróleo, además de uno de los rostros más reconocidos internacionalmente del gobierno venezolano.
Desde esas posiciones maneja áreas clave en un contexto marcado por sanciones internacionales, caída de ingresos y una crisis económica.
La Constitución venezolana establece que la vicepresidencia tiene un papel clave ante una ausencia del presidente, mientras se define la situación institucional.
En ese sentido, todo apunta que Delcy Rodríguez es la primera figura en la línea de mando.
Sin embargo, hasta ahora, Delcy Rodríguez no ha anunciado que asuma formalmente el control.
Lo que sí es cierto, es que Delcy ha exigido información clara sobre la situación de Maduro.