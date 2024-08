Gobierno reconoce que no está logrando beneficios en TLC con China

El funcionario explicó que no se están dando ventajas competitivas hacia los productos hondureños y buena parte se basa en que Honduras no puede competirle comercialmente a China.

Por ello, ambas partes pactaron una séptima ronda de negociación que aún no tiene fecha programada.

“Se había establecido un período de un año, pero vamos a seguir después de la sexta ronda porque se sigue discutiendo un tema muy sensible que es el capítulo 23 que tiene que ver con mercancías y servicios, el cual es un tema delicado porque tiene que ver con los productos esenciales que son los que representan a Honduras y es donde se empieza a hablar de las cuotas y volúmenes que se puede exportar.

También se empieza a hablar de los aranceles y ellos también hablan de los porcentajes con los que pueden entrar al mercado hondureño”, indicó Cerrato.

El abogado enfatizó que pidieron a China beneficios en virtud que la capacidad de comercio de Honduras es distinta, algo que no se ha dado y por lo que sigue estando lejos un acuerdo.

“Desde la primera reunión se planteó que se tenían que reconocer las asimetrías, vamos a seguir discutiendo ya que tenemos diversas posiciones. Estamos hablando de lo que le podemos vender a China, aranceles que se van a cobrar en ambas vías y cuánto puede entrar libremente a Honduras. China nos ha estado vendiendo más de 2,500 millones de dólares y hemos crecido en el primer trimestre, en este año llegamos a venderles unos 40 millones de dólares producto de exportaciones de café”, apuntó.

Agregó que “tenemos interés en venderles tabaco, melón y una serie de productos derivados del mar que necesitamos se nos dé ventaja competitiva. Ahorita recibimos bastante presión en la negociación y vamos a seguir discutiendo vía Zoom”.

Desde febrero pasado, Cerrato había adelantado sobre las desgravaciones arancelarias pedidas por China, algo que retrasó cerrar el TLC a finales de julio.

“Cuando usted habla de ventajas competitivas habla inclusive de cuotas, nosotros queremos venderles puros y eso en China es un monopolio. Cuando China acepta algo nos dice que busca algo a cambio, sentimos hasta este momento que no está clara la asimetría y no estamos logrando los beneficios que buscamos lograr. Esperamos que nos den ventajas competitivas ya que no son negociadores flexibles, son bastante duros y debemos tener paciencia”, cerró.